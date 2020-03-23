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بريد الجزائر والبنوك الوطنية تدعو الى تفضيل البطاقة البنكية و الدفع عن طريق الانترنت

  أدرج يـوم : الإثنين, 23 آذار/مارس 2020 20:04     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 33 مرات
بريد الجزائر والبنوك الوطنية تدعو الى تفضيل البطاقة البنكية و الدفع عن طريق الانترنت

الجزائر - دعا بريد الجزائر والبنوك الوطنية كل مستخدمي البطاقة البنكية الى تفضيل دفع الفواتير عن طريق الانترنت دون التنقل و سحب الاموال عبر موزعات الدفع الالكتروني للعملة (DAB) على مستوى كل وكالات البنوك  نظرا للأوضاع الاستثنائية التي تمر بها الجزائر و العالم نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حسبما اورده يوم الا ثنين بيان إعلامي لتجمع النقد الآلي.

و يضيف نفس المصدر أن كل موزعات الدفع الالكتروني للعملة (DAB) و كل أجهزة الدفع الالكتروني (TPE) تسمح القيام بكل عمليات السحب و الدفع بواسطة البطاقات البيبنكية CIB و البطاقة الذهبية EDAHABIA.

 و ذكر البيان ان بريد الجزائر وبنوك الوطنية حثوا كل مستخدمي البطاقة البنكية الى تفضيل دفع فواتير الأنترنت و الكهرباء و الماء عن طريق الانترنت، دون التنقل بطريقة سهلة و سريعة من البيت، وان الموقع الالكتروني الذي يسمح بالدفع عن طريق الانترنت هو www.bitakati.dz   بحيث يجب التوجه الى فقرة "أين استعمل بطاقتي".

من جهة اخرى، دعا كل من بريد الجزائر و البنوك الوطنية كل المواطنين الى دفع-  ابتداء من اليوم- كل مستحقات الشراء عن طريق البطاقات البيبنكية و الذهبية لبريد الجزائر على مستوى كل التجار المحليين، موكدا ان  أجهزة الدفع الالكترونية و موزعات الدفع الالكترونية موجودة على مستوى كل المساحات التجارية الكبرى.    

بالإضافة الى ذلك، فان التجار مدعون الى اقتراح -و بطريقة آلية- على الزبائن استعمال بطاقة الدفع البيبنكية  و شرح مزايا الدفع عن طريق البطاقة الذي يقلل من مخاطر استعمال الأوراق البنكية و تطهير و تعقيم بطريقة منتظمة كل أجهزة الدفع الالكتروني، خاصة بعد ملامسة الزبائن للجهاز، بعد كل استعمال.

 

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بريد الجزائر والبنوك الوطنية تدعو الى تفضيل البطاقة البنكية و الدفع عن طريق الانترنت
  أدرج يـوم : الإثنين, 23 آذار/مارس 2020 20:04     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 33 مرة   شارك

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