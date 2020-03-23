بريد الجزائر والبنوك الوطنية تدعو الى تفضيل البطاقة البنكية و الدفع عن طريق الانترنت

و يضيف نفس المصدر أن كل موزعات الدفع الالكتروني للعملة (DAB) و كل أجهزة الدفع الالكتروني (TPE) تسمح القيام بكل عمليات السحب و الدفع بواسطة البطاقات البيبنكية CIB و البطاقة الذهبية EDAHABIA.
و ذكر البيان ان بريد الجزائر وبنوك الوطنية حثوا كل مستخدمي البطاقة البنكية الى تفضيل دفع فواتير الأنترنت و الكهرباء و الماء عن طريق الانترنت، دون التنقل بطريقة سهلة و سريعة من البيت، وان الموقع الالكتروني الذي يسمح بالدفع عن طريق الانترنت هو www.bitakati.dz بحيث يجب التوجه الى فقرة "أين استعمل بطاقتي".
من جهة اخرى، دعا كل من بريد الجزائر و البنوك الوطنية كل المواطنين الى دفع- ابتداء من اليوم- كل مستحقات الشراء عن طريق البطاقات البيبنكية و الذهبية لبريد الجزائر على مستوى كل التجار المحليين، موكدا ان أجهزة الدفع الالكترونية و موزعات الدفع الالكترونية موجودة على مستوى كل المساحات التجارية الكبرى.
بالإضافة الى ذلك، فان التجار مدعون الى اقتراح -و بطريقة آلية- على الزبائن استعمال بطاقة الدفع البيبنكية و شرح مزايا الدفع عن طريق البطاقة الذي يقلل من مخاطر استعمال الأوراق البنكية و تطهير و تعقيم بطريقة منتظمة كل أجهزة الدفع الالكتروني، خاصة بعد ملامسة الزبائن للجهاز، بعد كل استعمال.