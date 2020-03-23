وذكرت الوزارة في بيانها أنه "يمكن لطالبي العمل والمستخدمين الاستعانة بالخدمات الرقمية التي تضعها تحت تصرفهم الوكالة الوطنية للتشغيل من خلال منصة الوسيط عبر الرابط : https/wassitonline.anem.dz سواء للتسجيل والاطلاع على عروض العمل أو ايداع عروض العمل".
وزارة العمل: تمديد صلاحية بطاقة طالبي العمل بصفة "تلقائية"
أدرج يـوم : الإثنين, 23 آذار/مارس 2020 17:37 الفئـة : اقتصــاد قراءة : 254 مرات
الجزائر - أعلنت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، اليوم الاثنين في بيان لها، عن تمديد صلاحية بطاقة طالبي العمل المسجلين على مستوى الوكالات الولائية والمحلية للتشغيل "بصفة تلقائية دون الرجوع الى اجراءات التجديد التنظيمية المعمول بها حاليا"، و ذلك في اطار سلسلة الإجراءات التي تم اتخادها من طرف الدولة للوقاية و الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
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