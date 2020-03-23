وزارة العمل: تمديد صلاحية بطاقة طالبي العمل بصفة "تلقائية"

الجزائر - أعلنت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، اليوم الاثنين في بيان لها، عن تمديد صلاحية بطاقة طالبي العمل المسجلين على مستوى الوكالات الولائية والمحلية للتشغيل "بصفة تلقائية دون الرجوع الى اجراءات التجديد التنظيمية المعمول بها حاليا"، و ذلك في اطار سلسلة الإجراءات التي تم اتخادها من طرف الدولة للوقاية و الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.