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فيروس كورونا: بنك الجزائر الخارجي يواصل خدماته في ظل احترام تدابير الوقاية

  أدرج يـوم : الإثنين, 23 آذار/مارس 2020 17:34     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 246 مرات
فيروس كورونا: بنك الجزائر الخارجي يواصل خدماته في ظل احترام تدابير الوقاية

الجزائر - أكد بنك الجزائر الخارجي يوم الاثنين في بيان له على استمرار خدماته بجميع مصالحه المركزية و وكالاته عبر الوطن مع توفير جميع الوسائل الوقائية التي اتخذتها السلطات العمومية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

و أوضح ذات المصدر انه "في إطار الالتزام بتعليمات السلطات العمومية و التدابير التي اتخذتها من اجل الحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) فان بنك الجزائر الخارجي يعلم زبائنه من أفراد ومؤسسات بمواصلة ضمان الخدمة بجميع مصالحه المركزية و وكالاته عبر الوطن".

و أضاف البيان أن " كل الوكالات مجهزة بوسائل النظافة و الحماية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا".

يجدر الاشارة ان بيان بنك الجزائر الخارجي يندرج في اطار تطبيق الإجراءات  التي اقرها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في المرسوم التنفيذي رقم 20-69 المؤرخ في 26 رجب 1441 الموافق ل21 مارس 2020، المتعلق بتدابير الوقاية من انتشار وباء كورونا (كوفيد 19) ومكافحته.

و بموجب هذا النص القانوني فان كل المؤسسات و الإدارات العمومية و الهيئات الاقتصادية و المصالح الـمالية "مجبرة على ضمان استمرارية الخدمة العمومية و الحفاظ على النشاطات الحيوية في الوطن".

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فيروس كورونا: بنك الجزائر الخارجي يواصل خدماته في ظل احترام تدابير الوقاية
  أدرج يـوم : الإثنين, 23 آذار/مارس 2020 17:34     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 246 مرة   شارك

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