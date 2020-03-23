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فيروس كورونا: القرض الشعبي الجزائري يواصل تقديم خدماته في ظل الاحترام التام للاجراءات الوقائية

  أدرج يـوم : الإثنين, 23 آذار/مارس 2020 10:37     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 4 مرات
فيروس كورونا: القرض الشعبي الجزائري يواصل تقديم خدماته في ظل الاحترام التام للاجراءات الوقائية

الجزائر- أكد القرض الشعبي الجزائري على مواصلة ضمان خدماته مع تسخير جميع الوسائل الوقائية التي اتخذتها السلطات العمومية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، حسبما أكده بيان للبنك يوم الأحد.

وأوضح ذات المصدر انه "في إطار التدابير والإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية من اجل الحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، فان القرض الشعبي الجزائري يعلم زبائنه بمواصلة ضمان الخدمة على مستوى جميع مصالحه المركزية و والوكالات الموزعة عبر التراب الوطني، مع تزويدها بالمواد و المستلزمات الضرورية للوقاية من تفشي هذا الوباء".

كما أكد ذات البنك العمومي، أن هذه الإجراءات و التدابير "قد تم تعزيزها بقرارات داخلية" (على مستوى البنك) من خلال وضع آلية مناسبة لليقظة و المتابعة وتقييم تطبيق هذه الأخيرة ذات الصلة بالظرف.

و أضاف البيان أن "هذه الآلية تشرك خاصة، السلك الطبي لمختلف المراكز الطبية الاجتماعية للبنك".

كما يدعوا القرض الشعبي الجزائري زبائنه الكرام إلى بإشراك جهودهم مع تلك التي يبدلها مستخدميه من اجل مكافحة هذا الوباء، سيما من خلال احترام التعليمات و الإرشادات المطبقة على مستوى مقراته.

آخر تعديل على الإثنين, 23 آذار/مارس 2020 10:44
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فيروس كورونا: القرض الشعبي الجزائري يواصل تقديم خدماته في ظل الاحترام التام للاجراءات الوقائية
  أدرج يـوم : الإثنين, 23 آذار/مارس 2020 10:37     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 4 مرة   شارك

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