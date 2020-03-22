عاشق يوسف: عمال المؤسسات و الادارات العمومية المجبرين على عطلة خاصة سيتقاضون اجورهم

الجزائر - صرح وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي شوقي عاشق يوسف يوم الاحد بالجزائر العاصمة ان عمال المؤسسات و الادارات العمومية المجبرين على الخروج في عطلة خاصة بسبب وباء كورونا سيتقاضون اجورهم.

في مداخلة له على امواج الاذاعة الوطنية قدم السيد عاشق يوسف شروحات و تفاصيل حول المرسوم التنفيذي المتعلق باجراءات الوقاية و مكافحة كوفيد-19 مؤكدا ان عمال المؤسسات و الادارات العمومية الذين اجبروا على اخذ عطلة خاصة بسبب وباء كورونا سيتقاضون اجورهم.

و فيما يتعلق بعمال القطاع الخاص و الاقتصادي، اوضح الوزير انهم ملزمون هم ايضا بأخذ عطلة خاصة مشيرا الى اتخاذ تدابير اخرى غير تلك الخاصة بالوظيف العمومي حيث قال في هذا الشأن "هناك العطل المتبقية او تسبيق العطل بالنسبة لعمال هذا القطاع الذين يمكنهم ايضا المضي نحو اتفاقية جماعية مع العمال بالتشاور مع الشريك الاجتماعي".

و فيما يتعلق بفئة الاشخاص الذين لهم الاولوية في العطلة الخاصة، ذكر الوزير النساء الحوامل و اللواتي لديهن اطفال صغار "يتراوح سنهم ما بين 0 الى 16 سنة" لكن "في حالة سيطرة العنصر النسوي بمؤسسة او ادارة فان الخدمة لا يجب ان تتوقف" حسب قوله مشيرا بذلك الى "العمل بالتناوب".

و عن سؤال حول فئة المتقاعدين الح الوزير على طمانتهم و " انهم سيقبضون معاشاتهم" مضيفا ان "صب المعاشات سيتم بشكل الي دون تنقل هؤلاء الى وكالات الصندوق الوطني للتقاعد. كما قال الوزير "اتخذنا جميع الاجراءات حتى لا يتنقل هؤلاء الذين تعتبر حالتهم الصحية هشة الى وكالات الصندوق الوطني للتقاعد كما انه بامكانهم الاستعلام من خلال الرقم الاخضر 3011".

من جهة اخرى، اكد السيد عاشق يوسف ان "بطاقة الشفاء سيتم تفعيلها اليا حتى في حالة انتهاء صلاحيتها و ذلك الى غاية 30 ابريل القادم".

و خلص الوزير الى القول بان هذه الاجراءات "تم اتخاذها حتى لا يسجل تمركز للاشخاص في مصلحة واحدة و بالتالي وقاية الموظفين من الاصابة بهذا الفيروس طبقا للمرسوم التنفيذي الذي اتخذه الوزير الاول عبد العزيز جراد" مشيرا الى الاحكام التطبيقية للاجراءات التي قررها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الرامية الى الوقاية من انتشار فيروس كورونا و مكافحته .