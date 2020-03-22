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بورصة الجزائر: شركة المعلبات الجزائرية رويبة تودع رسميا طلب الانسحاب

  أدرج يـوم : الأحد, 22 آذار/مارس 2020 15:37     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 15 مرات
بورصة الجزائر: شركة المعلبات الجزائرية رويبة تودع رسميا طلب الانسحاب

الجزائر - أودعت شركة المعلبات الجزائرية أن سي أ رويبة رسميا مشروع عرض عمومي حول الانسحاب من لجنة تنظيم و مراقبة عمليات البورصة (كوسوب)، حسبما جاء في بيان لسلطة الضبط هذه نشر يوم الاحد على موقعها الالكتروني.

و قد اشار ذات البيان الى ان "كوسوب تعلم جميع المستثمرين في القيم المنقولة المسعرة في البورصة و الجمهور عامة ان شركة المعلبات ان سي ا رويبة المسعرة بالسوق الرئيسية لبورصة الجزائر قد اودعت لدى كوسوب الخميس الماضي طلبا رسميا حول مشروع عرض عمومي لسحب اسمها من بورصة الجزائر".

و يتعلق الامر بعملية اطلقها المساهم بالاغلبية بهدف شراء السندات المتبقية التي يمتلكها الجمهور قبل طلب شطبهم من عملية التسعير على مستوى البورصة.

و بموجب هذا الطلب قررت سلطة الضبط تعليق المفاوضات حول اسهم الشركة بالبورصة.

و عليه اوضح البيان ان "كوسوب و في اطار مهمتها المتمثلة في المحافظة على مصالح المستثمرين بالبورصة تعلم الجميع ان المفاوضات حول اسهم  ان سي ا رويبة تم تعليقها ابتداء من اليوم الاحد 22 مارس 2020 و يمتد هذا التعليق طيلة مدة دراسة الملف من طرف المصالح التقنية لكوسوب و التصريح بقبول مشروع العرض من طرف اللجنة".      

في هذا الشأن، اوضح رئيس مجلس ادارة ان سي ا رويبة سليم عثماني في بيان نشر يوم 16 يناير الماضي ان مشروع الانسحاب قد يكون متبوعا بشطب اسهم الشركة من بورصة القيم للجزائر العاصمة و ياتي هذا الشطب قبل الزيادة الفعلية لراسمال الشركة بعد الاتفاق المتوصل اليه يوم 30 ديسمبر 2019 بين المساهمين و مجمع بي اي اش، حسب السيد عثماني.

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بورصة الجزائر: شركة المعلبات الجزائرية رويبة تودع رسميا طلب الانسحاب
  أدرج يـوم : الأحد, 22 آذار/مارس 2020 15:37     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 15 مرة   شارك

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