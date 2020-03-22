فيروس كورونا: وكالة "عدل" تمدد آجال دفع المستحقات الشهرية

الجزائر - أعلن فرع التسيير العقاري "جيست إيمو" التابع للوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره "عدل" يوم الأحد عن تم تمديد آجال تسديد فاتورة الايجار والاعباء الشهرية، لمدة شهر إضافي، في إطار التدابير الوقائية ضد فيروس كورونا.

وأوضحت وكالة "عدل" في بيان نشرته على صفحتها على الفيسبوك أن هذا القرار يهدف للتقليص من عملية تنقل المستفيدين من سكنات البيع بالإيجار وكإجراء وقائي للحفاظ على زبائنها من انشار وباء كورونا.

من جهة أخرى، يواصل فرع التسيير العقاري حملة التعقيم والتطهير التي أطلقها نهاية الاسبوع بأحيائها السكنية ضمن جملة من الإجراءات الوقائية التي اتخذتها "عدل" للحد من انتشار الفيروس.

وشملت الحملة لحد الآن كل من المدينتين الجديدتين سيدي عبد الله و بوينان، حي الكروش بالرغاية و حي سيدي عاشور بولاية عنابة على ان تشمل تدريجيا باقي احياء "عدل" مختلف ولايات في الوطن.

وتم لهذا الغرض، تسخير جميع الوسائل اللازمة من معدات رش ومواد تعقيم المصاعد وسلالم العمارات والتجهيزات العمومية ومحيط السكنات التابعة لعدل، حسب بيان للوكالة.