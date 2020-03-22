وأوضح بيان أنه "في اطار تعزيز الاجراءات الوقائية الرامية الى مكافحة تفشي وانتشار فيروس كورونا (كوفيد 19), يعلم مجلس المحاسبة جميع الامرين بالصرف والمحاسبين العمومين ان ايداع الحسابات الادارية و حسابات التسيير قد تم تعليقه مؤقتا الى اجل لاحق".
كورونا: تعليق ايداع الحسابات الادارية و حسابات التسيير مؤقتا
أدرج يـوم : الأحد, 22 آذار/مارس 2020 15:25 الفئـة : اقتصــاد قراءة : 17 مرات
الجزائر - أعلن مجلس المحاسبة, الأحد في بيان له, أن ايداع الحسابات الادارية و حسابات التسيير قد تم تعليقه مؤقتا وذلك في اطار الاجراءات الوقائية الرامية الى مكافحة تفشي فيروس كورونا.
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