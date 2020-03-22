كورونا: تعليق ايداع الحسابات الادارية و حسابات التسيير مؤقتا

الجزائر - أعلن مجلس المحاسبة, الأحد في بيان له, أن ايداع الحسابات الادارية و حسابات التسيير قد تم تعليقه مؤقتا وذلك في اطار الاجراءات الوقائية الرامية الى مكافحة تفشي فيروس كورونا.