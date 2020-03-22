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كورونا: تعليق ايداع الحسابات الادارية و حسابات التسيير مؤقتا

  أدرج يـوم : الأحد, 22 آذار/مارس 2020 15:25     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 17 مرات
كورونا: تعليق ايداع الحسابات الادارية و حسابات التسيير مؤقتا

الجزائر - أعلن مجلس المحاسبة, الأحد في بيان له, أن ايداع الحسابات الادارية و حسابات التسيير قد تم تعليقه مؤقتا وذلك  في اطار الاجراءات الوقائية الرامية الى مكافحة تفشي فيروس كورونا.

وأوضح بيان أنه "في اطار تعزيز الاجراءات الوقائية الرامية الى مكافحة تفشي وانتشار فيروس كورونا (كوفيد 19), يعلم مجلس المحاسبة جميع الامرين بالصرف والمحاسبين العمومين ان ايداع الحسابات الادارية و حسابات التسيير قد تم تعليقه مؤقتا الى اجل لاحق".

آخر تعديل على الأحد, 22 آذار/مارس 2020 15:26
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كورونا: تعليق ايداع الحسابات الادارية و حسابات التسيير مؤقتا
  أدرج يـوم : الأحد, 22 آذار/مارس 2020 15:25     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 17 مرة   شارك

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