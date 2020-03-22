اليوم العالمي للمياه : قطاع الموارد المائية يؤجل العديد من الفعاليات و التظاهرات الميدانية بسبب "كورونا"

الجزائر - قرر قطاع الموارد المائية تأجيل مختلف الفعاليات الميدانية المبرمجة للاحتفال باليوم العالمي للمياه المصادف ل23 مارس, مع الابقاء فقط على نشاطات التحسيس عبر وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي والحملات الاشهارية, طبقا لتعليمات الحكومة بتأجيل كل الفعاليات للحد من انتشار وباء كورونا المستجد, حسبما افاد به لواج وزير الموارد المائية أرزقي براقي.

وأفاد السيد براقي في حوار لواج, أن الوزارة أدرجت ضمن اجندتها المؤجلة الى ما بعد حسر الوباء, تنظيم ملتقى دولي حول تأثير التغيرات المناخية على مصادر المياه في منطقة البحر الابيض المتوسط , يرتقب ان يخرج بعدة توصيات لضمان هذا المورد للأجيال القادمة.

الى جانب ذلك تتضمن الفعاليات نشاطات مرتبطة باقتصاد المياه بطرق عصرية ومبتكرة , بحيث سيتم عرض عدة مشاريع مبتكرة ومحاولة مرافقة هذه الحلول وتعميمها, إلى جانب نشاطات للأطفال والشباب وخرجات ميدانية .

وفي أجندة هذا اليوم أيضا, حسب الوزير, تنظيم يوم اعلامي مع الصحفيين , يتناول كل مراحل نقل المياه من مصادره نحو المواطن , لإعطائهم نظرة حول تفاصيل هذه العملية ومدى المجهودات المبذولة لإيصال الماء للمواطن.

إلى جانب ذلك سيتم تنظيم نشاطات عبر كل الولايات بالتنسيق مع مدراء الموارد المائية لكل ولاية و ذلك بعد حسر الوباء و عودة الوضع الى طبيعته.

الموارد المائية متوفرة لمواجهة الوباء

وفي رده على سؤال يتعلق بمدى تأثير انتشار الوباء على معدل استهلاك المياه , قال الوزير ان القطاع لم يلمس بعد تأثيره على معدل الاستهلاك, بحيث لا يمكن تقييم هذا الوضع الا خلال الاشهر المقبلة, مطمئنا المواطنين بوفرة الموارد المائية الكافية للقيام بعمليات التطهير والتعقيم للشوارع والساحات العامة.

واستغل السيد براقي الفرصة لحث المواطنين على التزام اقصى درجات الحيطة والحذر والالتزام بتوصيات منظمة الصحة العالمية في هذا الاطار لمنع الانتشار الكبير للوباء.