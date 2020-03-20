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الخطوط الجوية الجزائرية: إرسال ثلاث رحلات إجلاء نحو باريس و الدار البيضاء يوم الخميس

  أدرج يـوم : الجمعة, 20 آذار/مارس 2020 11:29     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 10 مرات
الخطوط الجوية الجزائرية: إرسال ثلاث رحلات إجلاء نحو باريس و الدار البيضاء يوم الخميس

الجزائر - ارسلت شركة الخطوط الجوية الجزائرية ثلاث طائرات نحو فرنسا و المغرب من اجل اجلاء الرعايا الجزائريين، حسبما علمته وأج لدى الناطق الرسمي للشركة، أمين اندلسي.

و يتعلق الامر بطائرتين متجهتين نحو مطار "اورلي" (باريس) و طائرة اخرى متجهة نحو مدينة الدار البيضاء (المغرب).

و ستهبط هذه الطائرات بمطار الجزائر العاصمة خلال الساعات القادمة.

و منذ بداية تفشي وباء كورونا، قامت الجوية الجزائرية بعدة رحلات لإجلاء الرعايا الجزائريين المقيمين بالمهجر و الجزائريين المسافرين لأغراض شخصية.

و تندرج هذه التدابير في اطار التوجيهات التي قدمها رئيس الجمهورية، عبدالمجيد تبون، الذي امر بإجلاء كل الجزائريين المتواجدين بالخارج بعد تفشي فيروس كورونا.

و كانت الشركة قد اعلنت يوم امس توقيف كل رحلاتها الدولية ابتداء من يوم الاربعاء الى اشعار لاحق.

و كانت الحكومة قد قررت، يوم الاثنين الفارط، تعليق كل الرحلات الجوية و البحرية مؤقتا بين الجزائر و العديد من البلدان في العالم التي تفشى فيها فيروس كورونا.

كما كانت الجوية الجزائرية قد برمجت يوم الاربعاء رحلة اجلاء انطلاقا من القاهرة نحو الجزائر.

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الخطوط الجوية الجزائرية: إرسال ثلاث رحلات إجلاء نحو باريس و الدار البيضاء يوم الخميس
  أدرج يـوم : الجمعة, 20 آذار/مارس 2020 11:29     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 10 مرة   شارك

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