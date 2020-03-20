الخطوط الجوية الجزائرية: إرسال ثلاث رحلات إجلاء نحو باريس و الدار البيضاء يوم الخميس

و يتعلق الامر بطائرتين متجهتين نحو مطار "اورلي" (باريس) و طائرة اخرى متجهة نحو مدينة الدار البيضاء (المغرب).
و ستهبط هذه الطائرات بمطار الجزائر العاصمة خلال الساعات القادمة.
و منذ بداية تفشي وباء كورونا، قامت الجوية الجزائرية بعدة رحلات لإجلاء الرعايا الجزائريين المقيمين بالمهجر و الجزائريين المسافرين لأغراض شخصية.
و تندرج هذه التدابير في اطار التوجيهات التي قدمها رئيس الجمهورية، عبدالمجيد تبون، الذي امر بإجلاء كل الجزائريين المتواجدين بالخارج بعد تفشي فيروس كورونا.
و كانت الشركة قد اعلنت يوم امس توقيف كل رحلاتها الدولية ابتداء من يوم الاربعاء الى اشعار لاحق.
و كانت الحكومة قد قررت، يوم الاثنين الفارط، تعليق كل الرحلات الجوية و البحرية مؤقتا بين الجزائر و العديد من البلدان في العالم التي تفشى فيها فيروس كورونا.
كما كانت الجوية الجزائرية قد برمجت يوم الاربعاء رحلة اجلاء انطلاقا من القاهرة نحو الجزائر.