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فيروس كورونا: قطاع الطاقة يتخذ عدة إجراءات

  أدرج يـوم : الجمعة, 20 آذار/مارس 2020 11:25     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 19 مرات

الجزائر - ترأس وزير الطاقة، السيد محمد عرقاب، اليوم الخميس بمقر الوزارة، اجتماع عمل مخصص لتقييم إجراءات الوقاية المقررة و الأعمال التي اتخذها قطاع الطاقة للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).

و حسب بيان للوزارة، تم تقديم في بداية الاجتماع عروضا حول الوضعية السائدة في القطاع من طرف المسؤولين الأساسيين لاسيما في سوناطراك و سونلغاز.   

و في هذا الصدد، أكد السيد عرقاب أنه منذ ظهور الوباء، قامت كل مؤسسات القطاع بأعمال مستهدفة من خلال تعبئة "سريعة و فعالة" للوسائل البشرية و المادية و وضع خلايا أزمة لمتابعة تطور الوباء يوميا و تنفيذ الإجراءات الوقائية المتخذة.

وشدد الوزير على أهمية متابعة التطبيق الصارم لقواعد النظافة و الأمن عن طريق تدعيم أجهزة الوقاية و تكثيف الحملات التحسيسية تجاه العمال و الزبائن و مستعملي الخدمة العمومية للطاقة و المواطنين.

كما يجب إيلاء أهمية "خاصة" لحماية صحة الأشخاص مع تكييف تنظيم العمل مع هذا السياق الجديد عن طريق الحد من الاحتكاك البشري و تفضيل استعمال التكنولوجيات الحديثة للإعلام و الاتصال على غرار العمل عن بعد.

و اتخذت إجراءات اخرى لضمان السير الجيد للمنشآت الطاقوية و تموين المواطن بالطاقة بصفة منتظمة و مستمرة تحت جميع الأشكال.

و ذكر الوزير في الأخير أن جميع الإجراءات لا يمكن تنفيذها على أرض الواقع إلا من خلال تظافر جهود جميع الفاعلين في قطاع الطاقة و السلطات المعنية.

كلـمات مفتـاحيــة :
فيروس كورونا: قطاع الطاقة يتخذ عدة إجراءات
  أدرج يـوم : الجمعة, 20 آذار/مارس 2020 11:25     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 19 مرة   شارك

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