فيروس كورونا: قطاع الطاقة يتخذ عدة إجراءات

و حسب بيان للوزارة، تم تقديم في بداية الاجتماع عروضا حول الوضعية السائدة في القطاع من طرف المسؤولين الأساسيين لاسيما في سوناطراك و سونلغاز.
و في هذا الصدد، أكد السيد عرقاب أنه منذ ظهور الوباء، قامت كل مؤسسات القطاع بأعمال مستهدفة من خلال تعبئة "سريعة و فعالة" للوسائل البشرية و المادية و وضع خلايا أزمة لمتابعة تطور الوباء يوميا و تنفيذ الإجراءات الوقائية المتخذة.
وشدد الوزير على أهمية متابعة التطبيق الصارم لقواعد النظافة و الأمن عن طريق تدعيم أجهزة الوقاية و تكثيف الحملات التحسيسية تجاه العمال و الزبائن و مستعملي الخدمة العمومية للطاقة و المواطنين.
كما يجب إيلاء أهمية "خاصة" لحماية صحة الأشخاص مع تكييف تنظيم العمل مع هذا السياق الجديد عن طريق الحد من الاحتكاك البشري و تفضيل استعمال التكنولوجيات الحديثة للإعلام و الاتصال على غرار العمل عن بعد.
و اتخذت إجراءات اخرى لضمان السير الجيد للمنشآت الطاقوية و تموين المواطن بالطاقة بصفة منتظمة و مستمرة تحت جميع الأشكال.
و ذكر الوزير في الأخير أن جميع الإجراءات لا يمكن تنفيذها على أرض الواقع إلا من خلال تظافر جهود جميع الفاعلين في قطاع الطاقة و السلطات المعنية.