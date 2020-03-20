سونلغاز تدعو زبائنها للإبلاغ عن الاعطال التقنية و تسديد الفواتير عن بعد 

و جاء في البيان انه "في اطار مسايرة الاوضاع الحالية التي تعيشها البلاد و المتعلقة بوباء كورونا ( كوفيد -19) ، تبلغ شركة سونلغاز زبائنها الكرام أنه حفاظا على أمنهم و سلامتهم و ضمانا لراحتهم و صحتهم من اي طارئ صحي، فانه يمكنهم في حالة اي عطب تقني خاص بالكهرباء او الغاز، الاتصال و التبليغ من موقع سكانهم أو أي مكان اخر عبر الرقم 3303 ".
و اكد ذات المصدر أن هذا الرقم يبقى في خدمة الزبائن 24 على 24 ساعة و كل أيام الأسبوع مشيرة الى أن الفرق التقنية لإصلاح الأعطاب "مجندة للتدخل مباشرة لتدارك اي عطب كان في اي وقت".
من جهة أخرى، أفادت سونلغاز ان الزبائن بإمكانهم تسديد فواتيرهم عبر الدفع الالكتروني مباشرة عبر موقع المؤسسة " www.sadeg.dz'' دون تكلفهم عناء التنقل الى الوكالات التجارية "خاصة في هذه الطروف الاستثنائية".
وأوضحت الشركة أن هذه التدابير الوقائية تدخل في اطار مخطط الامن و الوقاية الصحية المنتهج من قبل السلطات العمومية و المتبنى من طرف سونلغاز بكل هياكلها، دون الاخلال بضمان استمرارية كل الخدمات المقدمة.