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وباء كورونا: الشركة الوطنية للتأمين تنشأ لجنة داخلية لإدارة الأزمة

  أدرج يـوم : الخميس, 19 آذار/مارس 2020 19:56     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 21 مرات

الجزائر- أعلنت الشركة الوطنية للتأمين (SAA) يوم الخميس عن تشكيل لجنة داخلية لإدارة الأزمة في اطار التدابير الوقائية لضمان بيئة آمنة والاستجابة للشكاوي المقدمة كإجراء احترازي ضد تفشي فيروس كورونا, حسب ما أفاد به بيان للشركة.

و جاء في البيان " يحثنا الوضع الاستثنائي الناجم عن وباء كورونا (كوفيد-19) و في اطار التدابر الوقائية التي قررتها السلطات العمومية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية موظفينا وعملائنا وشركائنا من خلال تنظيم أنفسنا لضمان استمرارية نشاطنا".

و اضاف ذات المصدر أنه وفقا لتدابير الوقاية التي أشارت إليھا المنظمة العالمية للصحة وكذلك السلطات الصحية بالجزائر , قامت الشركة الجزائرية للتأمينات بتشكيل لجنة إدارة الأزمة على المستوى الداخلي .

و  تھدف هذه اللجنة الى "التأكد" من توفر جميع الشروط و الوسائل من أجل "ضمان بيئة آمنة والاستجابة للشكاوى المقدمة".

و حسب ذات البيان " تقرر تجنيد جميع فرقها على المستويين المركزي واللامركزي لضمان الجودة و الخدمة والاستجابة من حيث الخدمات لكل العملاء و الزبائن والحفاظ بشكل منسق و بكل الوسائل على علاقة تعاون مباشرة.

في هذا الاطار, اشارت الشركة الى امكانية التواصل مع جھات الاتصال المعتادة لخدمة الزبائن عن طريق الهاتف والبريد الإلكتروني ( عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.) مع دعوتهم لتصفح الموقع الرسمي لمتابعة أحدث الإجراءات المفروضة حسب تطور الوضع.

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وباء كورونا: الشركة الوطنية للتأمين تنشأ لجنة داخلية لإدارة الأزمة
  أدرج يـوم : الخميس, 19 آذار/مارس 2020 19:56     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 21 مرة   شارك

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