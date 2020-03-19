وباء كورونا: الشركة الوطنية للتأمين تنشأ لجنة داخلية لإدارة الأزمة

و جاء في البيان " يحثنا الوضع الاستثنائي الناجم عن وباء كورونا (كوفيد-19) و في اطار التدابر الوقائية التي قررتها السلطات العمومية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية موظفينا وعملائنا وشركائنا من خلال تنظيم أنفسنا لضمان استمرارية نشاطنا".
و اضاف ذات المصدر أنه وفقا لتدابير الوقاية التي أشارت إليھا المنظمة العالمية للصحة وكذلك السلطات الصحية بالجزائر , قامت الشركة الجزائرية للتأمينات بتشكيل لجنة إدارة الأزمة على المستوى الداخلي .
و تھدف هذه اللجنة الى "التأكد" من توفر جميع الشروط و الوسائل من أجل "ضمان بيئة آمنة والاستجابة للشكاوى المقدمة".
و حسب ذات البيان " تقرر تجنيد جميع فرقها على المستويين المركزي واللامركزي لضمان الجودة و الخدمة والاستجابة من حيث الخدمات لكل العملاء و الزبائن والحفاظ بشكل منسق و بكل الوسائل على علاقة تعاون مباشرة.
في هذا الاطار, اشارت الشركة الى امكانية التواصل مع جھات الاتصال المعتادة لخدمة الزبائن عن طريق الهاتف والبريد الإلكتروني ( عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.) مع دعوتهم لتصفح الموقع الرسمي لمتابعة أحدث الإجراءات المفروضة حسب تطور الوضع.