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فيروس كورونا: تعليق النشاط التجاري بالسوق الأسبوعي للسيارات بتيجلابين

  أدرج يـوم : الخميس, 19 آذار/مارس 2020 18:55     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 22 مرات

بومرداس - أصدرت بلدية تيجلابين شرق بومرداس قرارا يقضي بغلق وتعليق النشاط التجاري بالسوق الأسبوعي للسيارات, الذي ينظم كل يوم سبت, بشكل إحترازي إلى إشعار أخر, لتجنب مخاطر تفشي وإنتشار فيروس كورونا (كوفيد-19), حسب بيان صدر يوم الخميس عن مصالح هذه البلدية.

وجاء في نفس البيان الذي حازت وأج على نسخة منه, بأن بلدية تيجلاتبين قررت تماشيا مع التدابير الوقائية التي أقرتها السلطات الولائية للحيلولة دون تفشي و إنتشار فيروس كورونا عبر كل الولاية, الغلق الإحترازي وتعليق النشاط التجاري على مستوى هذا الفضاء التجاري الأسبوعي, الذي يعد أحد أكبر وأشهر أسواق السيارات والمركبات على المستوى الوطني, ما يشكل خطرا حقيقا لتفشي فيروس كورونا.

وألزمت مصالح بلدية تيجلابين, من خلال هذا القرار الذي صادق عليه رئيس البلدية, قسوم بلقاسم, المؤجر الخاص, بغلق وتعليق كل النشاطات التجارية على مستوى هذا الفضاء إبتداء من اليوم الخميس وإلى إشعار أخر في إطار تعزيز تدابير الوقاية ومكافحة إنتشار هذا الوباء.

آخر تعديل على الخميس, 19 آذار/مارس 2020 19:03
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فيروس كورونا: تعليق النشاط التجاري بالسوق الأسبوعي للسيارات بتيجلابين
  أدرج يـوم : الخميس, 19 آذار/مارس 2020 18:55     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 22 مرة   شارك

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