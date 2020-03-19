فيروس كورونا: تعليق النشاط التجاري بالسوق الأسبوعي للسيارات بتيجلابين

وجاء في نفس البيان الذي حازت وأج على نسخة منه, بأن بلدية تيجلاتبين قررت تماشيا مع التدابير الوقائية التي أقرتها السلطات الولائية للحيلولة دون تفشي و إنتشار فيروس كورونا عبر كل الولاية, الغلق الإحترازي وتعليق النشاط التجاري على مستوى هذا الفضاء التجاري الأسبوعي, الذي يعد أحد أكبر وأشهر أسواق السيارات والمركبات على المستوى الوطني, ما يشكل خطرا حقيقا لتفشي فيروس كورونا.
وألزمت مصالح بلدية تيجلابين, من خلال هذا القرار الذي صادق عليه رئيس البلدية, قسوم بلقاسم, المؤجر الخاص, بغلق وتعليق كل النشاطات التجارية على مستوى هذا الفضاء إبتداء من اليوم الخميس وإلى إشعار أخر في إطار تعزيز تدابير الوقاية ومكافحة إنتشار هذا الوباء.