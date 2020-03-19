ضخ كميات معتبرة من البطاطا المخزنة بأسعار معقولة عبر أسواق الوطن

الجزائر - تم يوم الخميس على مستوى كل ولايات التراب الوطني تموين مختلف الأسواق بكميات "جد معتبرة "من مادة البطاطا المخزنة بأسعار "جد معقولة" و هي تكفي لسد الحاجيات الوطنية من هذه المادة الاستراتيجية، حسبما اكده لواج المدير المركزي لضبط الانتاج الفلاحي و تطويره لدى وزارة الفلاحة و التنمية الريفية، محمد خروبي.

و أكد السيد خروبي ان تموين الأسواق بهذه الكميات من البطاطا المخزنة سيسمح بانخفاض الأسعار بصفة "جد محسوسة" مضيفا ان هذا المخزون من البطاطا تم تكوينه بامتصاص كميات الفائض في الانتاج التي تم تخزينها عبر غرف التبريد المتواجدة عبر 10 ولايات من الوطن خلال الشهرين الفارطين (يناير و فبراير) و ذلك تحسبا لأي طارئ و بهدف ضمان تموين أسواق الجملة و التجزئة بصفة منتظمة.

و أضاف بأن سعر البطاطا المتوسطة الجودة بلغ في اسواق الجملة اليوم الخميس 25 دج فيما تراوحت أسعار البطاطا ذات الجودة العالية ما بين 30 و 35 دج.

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و تابع المسؤول قائلا بان عمليات جني البطاطا الموسمية لا زالت متواصلة عبر ولاية وادي سوف خاصة بعد تحسن الأحوال الجوية مما سيسمح بتموين الأسواق بكميات أكبر خلال الأيام المقبلة.

و قال ان الأسواق ستدعم كذلك بكميات معتبرة من" البطاطا المبكرة " من مختلف ولايات الوطن و تلك المتواجدة على الشريط الساحلي ناهيك عن دخول كل من ولايتي سكيكدة و مستغانم في إنتاج البطاطا الموسمية المبكرة التي ستدعم الأسواق ابتداء من 25 مارس الجاري.

و أبرز ذات المسؤول أنه تم كذلك تدعيم أسواق الجملة على غرار أسواق شلغوم العيد (ميلة) و روفيقو (بليدة) و خميس الخشنة (بومرداس) بالبطاطا المخزنة حتى تقوم هي الأخرى بتموين أسواق التجزئة بمختلف ولايات الوطن.

=== تخصيص نقاط لبيع البطاطا من المخزن إلى المستهلك مباشرة ===

و أكد السيد خروبي انه تم اليوم الخميس الانطلاق في عمليات بيع البطاطا مباشرة للمستهلكين بثماني ولايات عبر الوطن حيث شرع الديوان الوطني المهني المشترك للخضر واللحوم (onilev) في أولى عمليات تموين السوق الوطنية بكميات كبيرة من مادة البطاطا المخزنة لضبط الأسعار الملتهبة.

و قال ان عملية تموين الأسواق التي باشرها الديوان صبيحة اليوم ستشهد بيع المنتوج مباشرة للمستهلكين بكل من ولايات الجزائر العاصمة و عين الدفلى وبومرداس و البويرة و عنابة و الطارف و سكيكدة و تيزي وزو والبليدة.

و أضاف أن الديوان خصص عشر نقاط بيع بالعاصمة موزعة على بلديات بوشاوي و حسين داي و باب الواد و سعيد حمدين و الشراقة و الدار البيضاء وعين البنيان.

و قال السيد خروبي متوجها للمستهلكين انه يجب اقتناء هذه المادة بصفة عقلانية لأنها ستكون متوفرة بصفة منتظمة فيما دعا الفلاحين إلى التحلي باليقظة و اتخاذ اجراءات الوقاية التي تدعو إليها وزارة الصحة للوقاية من وباء كورونا المستجد.

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وعن أسباب الارتفاع الحاد في أسعار مادة البطاطا في اليومين الأخيرين, فأرجعه السيد خروبي بالدرجة الأولى إلى نقص في تموين الاسواق نظرا لسوء الأحوال الجوية التي عرفتها المناطق الصحراوية على غرار ولاية وداي سوف حيث لم يكن بإمكان الفلاحين جني محصول البطاطا مما عطل تموين الأسواق و بالتالي ارتفاع الأسعار.

و يوجد كذلك من بين أسباب التي أدت إلى ارتفاع الأسعار -يضيف المتحدث- لهفة المواطنين على اقتناء هذه المادة الاستراتيجية بصفة كبيرة بسبب قلقهم إزاء تداعيات داء كورونا.

و ذكر في ذات السياق بالنتائج الجيدة الذي حققها البرنامج الوطني لتطوير شعبة البطاطا و التي عرفت تطورا على مستوى كل مناطق الانتاج عبر كل ولايات الوطن بالشمال و الجنوب مما سمح بتوفير الإنتاج طوال السنة حيث لم تتعد الأسعار متوسط 20-40 دج.

===جني البطاطا بولاية الواد يرتفع الى 10 الاف طن===

من جهة أخرى, أكد رئيس الغرفة الفلاحية لولاية الواد حامد بكاري على وفرة منتوج البطاطا بهذه الولاية, حيث قفز معدل جني البطاطا في الحقول من 8.000 طن الى 10.000 طن يوميا حاليا مما سيدعم الوفرة في الاسواق.

و خلال استقبال وزير الفلاحة والتنمية الريفية شريف عماري أمس الأربعاء لرئيس و أعضاء الغرفة الفلاحية لولاية الواد, أكد السيد بكاري ان "عمليات جني هذه المادة بولاية الواد متواصلة بصفة جد عادية وهذا منذ أول ديسمبر الى غاية اليوم" حيث بلغت المساحات المتخصصة لهذه المادة الاستراتيجية 30.000 هكتار.

و تشهد ولاية الواد اقبال حوالي 1.000 شاحنة يوميا لنقل هذا المنتوج الى أسواق الجملة.

و أضاف السيد بكاري أن الطلب على هذه المادة في تزايد مستمر خلال الايام الاخيرة موضحا أن عملية الجني، التي تخص حاليا محصول مرحلة ما بين المواسم، ستتواصل الى غاية بداية شهر ماي المقبل.