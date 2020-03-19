فيروس كورونا: وضع بعض مرافق الهياكل الفندقية الخاصة والعامة تحت تصرف المصالح الصحية

الجزائر - بادرت مؤسسات التسيير السياحي للقطاع العمومي وبعض الهياكل الفندقية الخاصة وضع البعض من مرافقها تحت تصرف المصالح الصحية كإجراءات إحترازية للتكفل، إن اقتضى الأمر، بحالات اشتباه وإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وفق ما أفاد به يوم الاربعاء بيان لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي.

وجاء في بيان الوزارة انه "في إطار تنفيذ النظام العملياتي المتعدد القطاعات في مجال الوقاية والحد من انتشار وتفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، بادرت مؤسسات التسيير السياحي للقطاع العمومي وبعض الهياكل الفندقية الخاصة بوضع البعض من مرافقها تحت تصرف المصالح الصحية كاجراءات احترازية للتكفل، ان اقتضى الامر، بحالات اشتباه واصابة بهذا الفيروس".

وأضاف البيان انه هذا الصدد "يتقدم السيد حسن مرموري وزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي بشكره وتقديره لكافة مستخدمي القطاع السياحي والفندقي بمختلف رتبهم ومواقعهم و الى كل المتطوعين للمساعدة على مواجهة هذا الفيروس والحيلولة دون انتشاره".