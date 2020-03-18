كمال رزيق يعاين عمليات تموين المواطنين بالسلع في مركز"سيتي سنتر" بالعاصمة

الجزائر - أجرى وزير التجارة كمال رزيق اليوم الاربعاء زيارة مفاجئة للمركز التجاري "سيتي سنتر- الجزائر" بالعاصمة حيث قام بمعاينة عمليات تموين المواطنين بالسلع وكذا استطلاع مدى توفر المواد الأساسية, حسبما أفاد به بيان للوزارة.

و استهل الوزير زيارته الى هذا الفضاء التجاري بمعاينة جناح المنتجات الغذائية و الفلاحية حيث توفر مختلف السلع الأساسية و كذا التخفيضات في البيع التي يباشرها المركز.

في هذا الصدد طلب الوزير من مسؤولي المرفق التجاري بتخفيض سعر مادة البطاطا التي كانت معروضة بسعر 112 دج حيث تم تخفيضه في حينه الى 44 دج.

وعلى هامش هذه الزيارة تحدث الوزير مع المواطنات والمواطنين على داعيا اياهم الى ضرورة ترشيد الاستهلاك وتجنب الذعر لأن كل الإمكانات متوفرة لتموين الأسواق .

المناسبة كانت ايضا فرصة للوزير للرد على انشغالات بعض المواطنين حول ارتفاع سعر منتوج البطاطا مؤكدا أن عمل منسق يتم حاليا مع مصالح وزارة الفلاحة والتنمية الريفية للقضاء على عمليات المضاربة التي يمارسها بعض التجار الجشعين.