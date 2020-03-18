Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

فيروس كورونا: وزارة التجارة تدعو المواطنين للتبليغ عن تجاوزات التجار

  أدرج يـوم : الأربعاء, 18 آذار/مارس 2020 18:07     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 18 مرات
فيروس كورونا: وزارة التجارة تدعو المواطنين للتبليغ عن تجاوزات التجار

الجزائر - دعت وزارة التجارة في بيان لها اليوم الاربعاء المواطنين للتبليغ عن الممارسات غير الشرعية لبعض التجار الذين يستغلون تفشي وباء كورونا من أجل خلق الندرة في السلع الاستهلاكية او الرفع من أسعارها.

"تعلم وزارة التجارة كافة المواطنين بأنها وضعت تحت تصرفهم أرقام هواتف المديريات الجهوية للتجارة للتبليغ عن أي ممارسات غير شرعية أو تجاوزات محتملة لبعض التجار بهدف احتكار السلع وخلق ندرة في السوق لرفع الأسعار, وذلك لتتمكن فرق الرقابة التابعة للوزارة من التدخل بالسرعة المطلوبة وردع كل من تخول له نفسه التلاعب بغذاء ومستلزمات المواطنين في هذه الفترة الحساسة", حسب نص البيان.

ويأتي ذلك "تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية المتعلقة بمحاربة وكشف وفضح كل الممارسات غير الشرعية والمشبوهة لبعض التجار الجشعين بهدف احتكار المواد الأساسية واستغلال الفرصة للمضاربة بأسعارها لتحقيق أرباح إضافية واستنزاف القدرة الشرائية للمواطنين خلال هذه الفترة الحساسة التي تمر بها بلادنا للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد-19) الخطير", وفقا لنفس المصدر.

وأضافت الوزارة أنها وجهت التعليمات اللازمة للمديريات الولائية للتجارة قصد فتح أبوابها أمام المواطنين ووضع أرقام هواتفها ومواقعها الالكترونية تحت تصرفهم من أجل التواصل المستمر معهم لتمكينهم من التبليغ عن أي ممارسات مشبوهة أو غير شرعية لبعض التجار الذين قد يستغلون الوضعية الحالية للبلاد لخلق ندرة في السوق ورفع أسعار المواد الأساسية والمستلزمات الضرورية للمواطنين.

ويتعلق الأمر بتسعة مديريات جهوية وهي المديرية الجهوية للجزائر (هاتف: 0771.57.18.82) , المديرية الجهوية للبليدة (هاتف 0773.61.53.68 ) , المديرية الجهوية لسطيف (هاتف 036.82.98.04 ) , المديرية الجهوية لعنابة (هاتف

038.45.42.74 ), المديرية الجهوية لباتنة (هاتف 033.81.27.38), المديرية الجهوية لوهران (هاتف 0556.54.17.00) , المديرية الجهوية لسعيدة (هاتف 0551.30.91.56) , المديرية الجهوية لورقلة (هاتف 0664.77.47.36 ) والمديرية الجهوية لبشار (هاتف 049.23.85.38).

كلـمات مفتـاحيــة :
فيروس كورونا: وزارة التجارة تدعو المواطنين للتبليغ عن تجاوزات التجار
  أدرج يـوم : الأربعاء, 18 آذار/مارس 2020 18:07     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 18 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.03.18

بومرداس :انخراط "واسع" للمواطنين المتطوعين في حملات التطهير والتعقيم

20.03.18

كمال رزيق يعاين عمليات تموين المواطنين بالسلع في مركز"سيتي سنتر" بالعاصمة

20.03.18

وباء كورونا: تقليص عدد رحلات القطارات على الخطوط الطويلة اعتبارا من الجمعة المقبل

20.03.18

فيروس كورونا: الخطوط الجوية الجزائرية تعلق جميع رحلاتها من و الى الخارج الى اشعار جديد

20.03.18

فيروس كورونا: وزارة التجارة تدعو المواطنين للتبليغ عن تجاوزات التجار

20.03.18

مدور: "من غير المنطقي الحديث عن موسم أبيض"

الأكثــر قـراءة

20.03.16

الباحثون يسابقون الزمن لايجاد علاج كورونا والكشف عن أول جرعة من اللقاح التجريبي

20.03.16

رزيق: وزارة التجارة بإمكانها التدخل لتسقيف الأسعار عند الضرورة القصوى 

20.03.16

العاب القوى/الجزائر- الترتيب المؤقت للأندية: مركز تجمع وتحضير الفرق العسكرية في الصدارة

20.03.16

فيروس كورونا: اللجوء إلى "العزلة الجغرافية" لتعزيز التدابير الوقائية وتقليص المخاطر

20.03.16

الاتحادية الجزائرية للكونغ فو ووشو: تأجيل الجمعية العامة العادية وكل النشاطات الرياضية…

20.03.17

الوقاية من فيروس كورونا: تعليق صلاة الجمعة وغلق المساجد عبر ربوع البلاد