فيروس كورونا: وزارة التجارة تدعو المواطنين للتبليغ عن تجاوزات التجار

"تعلم وزارة التجارة كافة المواطنين بأنها وضعت تحت تصرفهم أرقام هواتف المديريات الجهوية للتجارة للتبليغ عن أي ممارسات غير شرعية أو تجاوزات محتملة لبعض التجار بهدف احتكار السلع وخلق ندرة في السوق لرفع الأسعار, وذلك لتتمكن فرق الرقابة التابعة للوزارة من التدخل بالسرعة المطلوبة وردع كل من تخول له نفسه التلاعب بغذاء ومستلزمات المواطنين في هذه الفترة الحساسة", حسب نص البيان.
ويأتي ذلك "تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية المتعلقة بمحاربة وكشف وفضح كل الممارسات غير الشرعية والمشبوهة لبعض التجار الجشعين بهدف احتكار المواد الأساسية واستغلال الفرصة للمضاربة بأسعارها لتحقيق أرباح إضافية واستنزاف القدرة الشرائية للمواطنين خلال هذه الفترة الحساسة التي تمر بها بلادنا للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد-19) الخطير", وفقا لنفس المصدر.
وأضافت الوزارة أنها وجهت التعليمات اللازمة للمديريات الولائية للتجارة قصد فتح أبوابها أمام المواطنين ووضع أرقام هواتفها ومواقعها الالكترونية تحت تصرفهم من أجل التواصل المستمر معهم لتمكينهم من التبليغ عن أي ممارسات مشبوهة أو غير شرعية لبعض التجار الذين قد يستغلون الوضعية الحالية للبلاد لخلق ندرة في السوق ورفع أسعار المواد الأساسية والمستلزمات الضرورية للمواطنين.
ويتعلق الأمر بتسعة مديريات جهوية وهي المديرية الجهوية للجزائر (هاتف: 0771.57.18.82) , المديرية الجهوية للبليدة (هاتف 0773.61.53.68 ) , المديرية الجهوية لسطيف (هاتف 036.82.98.04 ) , المديرية الجهوية لعنابة (هاتف
038.45.42.74 ), المديرية الجهوية لباتنة (هاتف 033.81.27.38), المديرية الجهوية لوهران (هاتف 0556.54.17.00) , المديرية الجهوية لسعيدة (هاتف 0551.30.91.56) , المديرية الجهوية لورقلة (هاتف 0664.77.47.36 ) والمديرية الجهوية لبشار (هاتف 049.23.85.38).