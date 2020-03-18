ارتفاع كبير في أسعار الخضر و المواد الغذائية واسعة الاستهلاك

الجزائر - عرفت أسعار مختلف المواد الغذائية واسعة الاستهلاك الأربعاء بمختلف أسواق العاصمة ارتفاعا كبيرا بسبب نقص تموين أسواق الجملة و تهافت المستهلكين على هذه المواد بسبب الخوف من تداعيات تفشي فيروس كورونا مما شجع المضاربة.

وارتفع سعر البطاطا, التي تعد من أساسيات الأطعمة الجزائرية, بكل من أسواق المقرية و حسين داي و باش جراح و محمد بلوزداد و الكاليتوس ليتراوح ما بين 90 و 110 دج مقابل 35-40 دج قبل أيام قليلة فيما ارتفع سعر البصل في بعض الأسواق من 50دج إلى 100 دج.

كما ارتفعت بصفة عامة اسعار كل الخضر و الفواكه حيث بلغ متوسط سعر البرتقال 150 دج و الفول 120 دج و الجزر 100 دج و الجلبانة 170 دج.

اما عن أسعار اللحوم البيضاء و الحمراء فقد ارتفعت هي الأخرى في الاسواق العاصمية حيث ارتفع سعر الدجاج من 210 دج قبل أسبوع إلى 300 دج .

و طال ارتفاع الأسعار مختلف المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك و خاصة البقوليات على غرار العدس.

و يرجع تجار التجزئة ارتفاع الاسعار إلى ارتفاعها المفاجيء بأسواق الجملة.

و في اتصال لواج بمصالح وزارة الفلاحة, أكدت هذه الأخيرة وجود "انتاج وفير من الخضر و الفواكه هذا الموسم مما لا يبرر التهاب الأسعار".

مديرية التجارة تفرض غرامات تبلغ 80 % من قيمة السلعة في حالة رفع الاسعار

و أكد مدير التجارة لولاية الجزائر عبد الله بن حالة لواج أنه تم تسخير اليوم الأربعاء قرابة 140 عون رقابة على مستوى أسواق و محلات العاصمة لضمان احترام الأسعار مبرزا انه في حالة عدم احترامها سيتم فرض عقوبات صارمة على التجار المحالفين.

و حسب السيد بن حالة فإن هذه العقوبات تتمثل في المتابعات القضائية علاوة على فرض غرامات مالية لا تقل عن 80 % من قيمة السلعة مع غلق المحل التجاري.

و قال بخصوص التهاب الأسعار ان المواطن قد ساهم بقدر كبير في ارتفاعها و ذلك عن طريق اقتناء كميات كبيرة من السلع هذه الآونة بسبب الهوس من تفشي وباء "كورونا" مما تسبب في الانقاص من كمية المواد المخزنة حيث استغل المضاربون الفرصة لرفع الأسعار.

و في خطاب للأمة أمس الثلاثاء, دعا رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون المواطنين الى "عدم المسارعة إلى تخزين المواد الغذائية" و الى "عدم تصديق الأخبار المضلِّلَة والشائعات المغرضة".

و كشف الرئيس في هذا السياق أنه أمر "بملاحقة المضاربين والتّحري والكشف عن مروّجي الشائعات الباطلة و تقديمهم للعدالة".

و بتقرب واج من سوق الجملة للخضر و الفواكه بالكاليتوس اليوم الأربعاء تبين فعلا ان سعر البطاطا بالجملة بلغ 110 دج اضافة الى ارتفاع أسعار بقية الخضر و الفواكه و ذلك بسبب قلة الكمية التي جلبها المنتجون اليوم, حسب شروحات التجار.

و على سبيل المثال تم اليوم تموين هذه السوق بحمولة من البطاطا على شاحنة واحدة فقط تحمل 12 طن و هي كمية جد قليلة مقارنة بالشحنات المعتادة في هذه السوق, حسب نفس المصدر.