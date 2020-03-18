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فيروس كورونا: تنصيب لجنة يقظة لمتابعة التموين بالمواد الواسعة الاستهلاك

  أدرج يـوم : الأربعاء, 18 آذار/مارس 2020 12:39     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 28 مرات
فيروس كورونا: تنصيب لجنة يقظة لمتابعة التموين بالمواد الواسعة الاستهلاك

الجزائر - اشرف وزير التجارة كمال رزيق ، بحضور الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية  عيسى بكاي أمس الثلاثاء على تنصيب لجنة اليقظة و متابعة تطور فيروس كورونا وانعكاساته على قطاع التجارة و المكلفة  بالمتابعة الدقيقة لشروط تموين المواطنين بالمواد واسعة الاستهلاك على مستوى كافة التراب الوطني.

و حسبما أفاد به بيان صادر عن الوزارة اليوم الأربعاء فقد كلفت هذه اللجنة ب"توقع و استباق الحالات التي قد تؤدي إلى اضطراب في تموين السوق مع اتخاذ كافة التدابير و وضع كل الميكانيزمات الكفيلة بضمان التموين العادي للمواطنين".

و تعمل ذات اللجنة على "اقتراح التدابير الطارئة و الاستعجالية في الظروف الراهنة الرامية إلى استقرار السوق و استغلال و تحليل عناصر المعلومات الواردة في التقارير اليومية المرسلة من طرف المديريات الجهوية للتجارة حول الوضعية اليومية لتطور الأسواق في الولايات المعنية و التابعة لها و ذلك بإشراف من وزير التجارة الذي سيترأس اجتماع يومي لهذه اللجنة"، يضيف نفس المصدر.

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فيروس كورونا: تنصيب لجنة يقظة لمتابعة التموين بالمواد الواسعة الاستهلاك
  أدرج يـوم : الأربعاء, 18 آذار/مارس 2020 12:39     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 28 مرة   شارك

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