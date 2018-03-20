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كوفيد-19: الصيادلة ملزمون باحترام الإجراءات التجارية فيما يتعلق بالأسعار 

  أدرج يـوم : الأربعاء, 18 آذار/مارس 2020 09:13     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 11 مرات
كوفيد-19: الصيادلة ملزمون باحترام الإجراءات التجارية فيما يتعلق بالأسعار 

الجزائر - طالب المجلس الوطني لنقابة الصيادلة الجزائريين كل المهنيين على المستوى الوطني باحترام الاجراءات التجارية المتعلقة بالأسعار لاسيما المنتجات المطلوبة بكثرة بعد ظهور فيروس كورونا بالجزائر.

و حسب بيان المجلس الوطني فإن "الصيادلة مطالبون باحترام الاجراءات التجارية المتعلقة بالأسعار" لا سيما المطهر الكحولي و الأقنعة و القفازات مع "السهر على جودة المنتوجات المعروضة و التأكد من مصدرها".

و دعا المجلس في ذات البيان كل المعنيين بإعطاء "الأولوية" للأشخاص المهددين بالإصابة و البقاء "على أهبة الاستعداد و الحذر" بغية انجاح حملة التوعية و تطبيق توجيهات السلطات الصحية للحد من انتشار الوباء.

و توصي النقابة الصيادلة "بحماية انفسهم و أخذ التدابير الوقائية اللازمة"، مضيفة "في هذا الظرف الخاص يتوجب على كل واحد تقديم يد العون و التحلي بروح المسؤولية و التفاني في حماية الصحة العمومية".

كما عبرت النقابة في ختام بيانها عن "قلقها" ازاء خطر انتشار و تطور الوباء حاليا مشيرة إلى انها "تتفهم تخوفات المواطنين".

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كوفيد-19: الصيادلة ملزمون باحترام الإجراءات التجارية فيما يتعلق بالأسعار 
  أدرج يـوم : الأربعاء, 18 آذار/مارس 2020 09:13     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 11 مرة   شارك

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