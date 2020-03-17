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فيروس كورونا: تأجيل اجال إيداع التصريحات و دفع الحقوق و الرسوم

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 17 آذار/مارس 2020 17:38     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 421 مرات
فيروس كورونا: تأجيل اجال إيداع التصريحات و دفع الحقوق و الرسوم

الجزائر- أعلنت المديرية العامة للضرائب،  الثلاثاء، انه تقرر بصفة استثنائية تأجيل إيداع التصريحات ودفع الحقوق والرسوم وفقا لرزنامة جديدة وذلك تنفيذا للإجراء الوطني للوقاية و الحد من خطر انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، حسب ما افاد به بيان المديرية.

 و جاء في ذات البيان ان "المديرية العامة للضرائب تنهي إلى علم المكلفين بالضريبة أنه تقرر بصفة استثنائية تأجيل إيداع التصريحات ودفع الحقوق والرسوم من دون تطبيق غرامات التأخير".

فبالنسبة للمكلفين بالضريبة التابعين لنظام الربح الحقيقي, تم تأجيل اكتتاب التصريح الشهري (سلسلة ج 50) لشهر فيفري وكذا دفع الحقوق والرسوم المتعلقة به إلى غاية 20 أفريل 2020.

كما تم تأجيل تسديد الأقساط الوقتية للضريبة على الدخل الإجمالي و كذا للضريبة على أرباح الشركات إلى غاية 20 أفريل 2020.

 اما فيما يخص المكلفين بالضريبة التابعين لمديرية كبريات المؤسسات، الخاضعين لإلزامية التصريح والدفع عن بعد فهم غير معنيين بهذه الاجراءات.

و من جهة اخرى، بالنسبة للمكلفين بالضريبة للمهن الحرة قد تم تأجيل اكتتاب التصريح الشهري (سلسلة ج 50) لشهر فيفري (فيما يخص الضريبة على الدخل الإجمالي / الأجور) إلى غاية 20 أفريل 2020.

اما بالنسبة لمالكي السيارات السياحية والمركبات النفعية ومركبات نقل المسافرين فتم تأجيل آخر أجل لاقتناء قسيمة السيارات لسنة 2020 إلى غاية 31 ماي 2020.

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فيروس كورونا: تأجيل اجال إيداع التصريحات و دفع الحقوق و الرسوم
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 17 آذار/مارس 2020 17:38     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 421 مرة   شارك

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