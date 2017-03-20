السجل التجاري: ارتفاع عدد المسجلين الجدد بحوالي 29% خلال فبراير

الجزائر - ارتفع عدد المسجلين الجدد في السجل التجاري من الاشخاص الطبيعيين و المعنويين لشهر فبراير 2020 بنسبة تقارب 29 بالمائة مقارنة بنفس الشهر من السنة الماضية, حسبما افاد به اليوم الثلاثاء بيان وزارة التجارة.

و أضاف المصدر أنه و بمجموع 16.166 مسجل في القيد التجاري (شخص طبيعي و معنوي) خلال شهر فبراير 2020 و12.564 لنفس الشهر من 2019 فان نسبة الارتفاع الاجمالية قدرت بـ 7ر28 بالمئة.

و حسب الفئات فقد بلغ عدد المسجلين الجدد في السجل التجاري لشهر فبراير 2020 بصفة شخص طبيعي 14.557 مقارنة بنفس الشهر من سنة 2019 (11.126 مسجل ) اي بنسبة زيادة تقدر ب 8ر30 بالمئة.

و بالنسبة لحاملي صفة شخصية معنوية لشهر فبراير 2020 فبلغ العدد 1.609 مقارنة بنفس حاملي الصفة لشهر فبراير 2019 و الذي بلغ آنذاك 1.438 اي بارتفاع نسبة المسجلين الى 9ر11 بالمئة .

و أشار ذات البيان الى ان المناخ الخصب للاستثمار في الجزائر بدأ يتجسد من خلال الديناميكية الجديدة للحكومة و بوتيرة جد متسارعة من حيث العدد ما يؤكد عودة الحركية التجارية بحجم لم تشهده الساحة الاقتصادية من قبل.