الإدماج المهني للمعاقين: التوقيع على اتفاقية بين الوكالة الوطنية للتشغيل ومنتدى رؤساء المؤسسات

الجزائر - تم التوقيع على اتفاقية شراكة يوم الاثنين بالجزائر العاصمة بين الوكالة الوطنية للتشغيل و منتدى رؤساء المؤسسات تهدف إلى الادماج المهني للأشخاص المعاقين.

ووقع على الاتفاقية كل من المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل، عبد القادر جابر و رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، سامي عاقلي خلال حفل ترأسه وزير العمل و الشغل و الضمان الاجتماعي، شوقي عاشق يوسف.

وحسب الموقعين فان الأمر يتعلق "بإقامة تعاون بين الوكالة الوطنية للتشغيل و المنتدى من أجل تشجيع و ترقية الادماج المهني للشباب المعاقين طالبي الشغل و تحسين قابلية تشغيل هؤلاء الأشخاص عن طريق التكوين و ذلك طبقا للأحكام التشريعية و التنظيمية المتعلقة بالشغل و الادماج المهني".

في هذا الصدد، يتفق الطرفان على وضع آلية متابعة التكفل بالاحتياجات المُعبر عنها من قبل المنتدى و عمليات تنصيب (انتقاء و توظيف و تكوين ...) الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يتم توجيههم من قبل الوكالة الوطنية للتشغيل.

حسب بنود الاتفاقية "يلتزم المنتدى بتوجيه مخطط التوظيف التقديري إلى الوكالة الوطنية للتشغيل و الذي يتضمن أساسا عدد المناصب الشاغرة و المواصفات المطلوبة لكل منصب عمل و يلتزم بتوفير للشباب المعاقين بدون تأهيل تكوين-ادماج على مستوى المؤسسات الأعضاء في المنتدى".

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في تصريح لوأج أوضح الوزير أن الاتفاقية تندرج في إطار استراتيجية القطاع الرامية إلى ادماج طالبي الشغل عموما و الأشخاص المعاقين بشكل خاص في عالم العمل مؤكدا أن المنتدى التزم "بالتكفل بجزء من الشباب المعاقين طالبي الشغل و ذلك وفقا للاحتياجات المعبر عنها فيما يخص اليد العاملة.

وكشف السيد عاشق أن "15.000 طالب شغل معاق على المستوى الوطني مسجلين على مستوى الوكالة الوطنية للتشغيل" مؤكدا أنه من المقرر اتخاذ اجراءات أخرى مع منتدى رؤساء المؤسسات سيما في إطار التربصات أو تنصيب الشباب طالبي الشغل لأول مرة في عالم الشغل من خلال عقود العمل المدعمة.

بدوره أكد السيد عاقلي أن الهدف من هذه الاتفاقية يندرج في إطار بعض نشاطات المنتدى باعتباره فاعل اقتصادي للمشاركة في مرافقة الأشخاص المعاقين من أجل ادماجهم المهني.