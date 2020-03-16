  فيروس كورونا: اللجوء إلى "العزلة الجغرافية" لتعزيز التدابير الوقائية و تقليص المخاطر

و في هذا الصدد, أصدر اليوم الاثنين, الوزير الأول عبد العزيز جراد، تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, تعليمات تقضي بتعليق جميع الرحلات الجوية الـمتوجهة والقادمة من خمس دول عربية وذلك ابتداء من يوم غد الثلاثاء, حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.

و يتعلق الامر بجميع الرحلات الجوية الـمتوجهة والقادمة من تونس و القاهرة (مصر) و دبي (الإمارات) و الدوحة (قطر) و عمان (الأردن), حسب البيان.

و اكد البيان ان هذا الإجراء يأتي قصد تعزيز تدابير الوقاية من انتشار كورونا فيروس "كوفيد ـ 19" على التراب الوطني, مشيرا الى ان هذا التعليق, الذي توصي به السلطات الصحية الوطنية, سيكون "استثنائي" و انه سيكون مصحوبا بترتيبات لإجلاء المواطنين الجزائريين المسافرين حاليا في البلدان المعنية، حسب الشروط والكيفيات التي ستحدد من قبل شركات النقل الجوي.