  فيروس كورونا: اللجوء إلى "العزلة الجغرافية" لتعزيز التدابير الوقائية و تقليص المخاطر

و في هذا الصدد, أصدر اليوم الاثنين, الوزير الأول عبد العزيز جراد، تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, تعليمات تقضي بتعليق جميع الرحلات الجوية الـمتوجهة والقادمة من خمس دول عربية وذلك ابتداء من يوم غد الثلاثاء, حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.
و يتعلق الامر بجميع الرحلات الجوية الـمتوجهة والقادمة من تونس و القاهرة (مصر) و دبي (الإمارات) و الدوحة (قطر) و عمان (الأردن), حسب البيان.
و اكد البيان ان هذا الإجراء يأتي قصد تعزيز تدابير الوقاية من انتشار كورونا فيروس "كوفيد ـ 19" على التراب الوطني, مشيرا الى ان هذا التعليق, الذي توصي به السلطات الصحية الوطنية, سيكون "استثنائي" و انه سيكون مصحوبا بترتيبات لإجلاء المواطنين الجزائريين المسافرين حاليا في البلدان المعنية، حسب الشروط والكيفيات التي ستحدد من قبل شركات النقل الجوي.
كما اصدر السيد جراد, و لنفس الاسباب, تعليمات إلى وزير الأشغال العمومية و النقل بتعليق مؤقت لجميع الرحلات الجوية والبحرية الـمتوجهة و القادمة من أوروبا ابتداء من يوم الخميس 19 مارس الجاري.
و اكدت مصالح الوزير الاول في بيان لها ان "هذا التعليق الاستثنائي سيكون مصحوبا بترتيبات لإجلاء المواطنين الجزائريين المسافرين حاليا فـي البلدان المعنية، حسب الشروط والكيفيات التي ستحدد من قبل شركتي النقل الجوية والبحرية.
كما أصدر الوزير الأول تعليمات تقضي بتعليق جميع الرحلات الجوية الـمتوجهة والقادمة من ست دول من منطقة الساحل الافريقي وذلك ابتداء من يوم الخميس المقبل.
و يتعلق الامر بالرحلات الجوية المتوجهة والقادمة من نواكشوط (موريتانيا), باماكو (مالي), نيامي (النيجر), داكار (السنغال), أبيدجان (كوت ديفوار) و واغادوغو (بوركينافاسو). و اكدت مصالح الوزارة الاولى ان هذا التعليق الاستثنائي الذي توصي به السلطات الصحية الوطنية سيكون كذلك مصحوبا بترتيبات لإجلاء الجزائريين المسافرين حاليا فـي البلدان المعنية, حسب الشروط والكيفيات التي ستحدد من قبل شركة الخطوط الجوية الجزائرية.
يذكر أن الخطوط الجوية الجزائرية كانت قد علقت, من قبل, رحلاتها بشكل مؤقت مع الصين و السعودية و المغرب.
و في بيان لها, يوم الاثنين, طمأنت الخطوط الجوية الجزائرية الزبائن المعنيين بالرحلات الملغاة, تطبيقا لإجراءات الوقاية من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19), انه بإمكانهم تعويض تذاكرهم الخاصة بالرحلات الملغاة من طرف الشركة في إطار الوقاية من فيروس كورونا وذلك إلى غاية نهاية العام الجاري, وعليه, فإنه ليس من الضروري اجراء أي تنقل الآن إلى نقاط بيع الشركة. ويتزامن هذا القرار مع قيام الشركة بتنظيم رحلات لإجلاء المواطنين الجزائريين من الدول المعنية بالتعليق.
للتذكير, سجلت وزارة الصحة والسكان واصلاح المستشفيات اليوم الاثنين 6 حالات جديدة مؤكدة لفيروس كورونا (كوفيد -19 ) ليبلغ مجموع الاصابات المؤكدة 60 حالة منها 4 وفيات, حسب ما اورده بيان لوزارة الصحة.
للإشارة, استحسن اغلبية المواطنين, خصوصا رواد مواقع التواصل الاجتماعي, الإجراءات المتخذة بخصوص التعليق المؤقت لجميع الرحلات الجوية والبحرية, الذين
كانوا يطالبون بها بإلحاح, و هذا للحد من انتشار وباء كورونا على المستوى الوطني.