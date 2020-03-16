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فيروس كورونا: تعليق الرحلات الجوية من وإلى خمس دول عربية ابتداء من الثلاثاء

  أدرج يـوم : الإثنين, 16 آذار/مارس 2020 19:07     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 24 مرات
فيروس كورونا: تعليق الرحلات الجوية من وإلى خمس دول عربية ابتداء من الثلاثاء

الجزائر - أصدر الوزير الأول، عبد العزيز جراد، تعليمات تقضي بتعليق جميع الرحلات الجوية الـمتوجهة والقادمة من خمس دول عربية وذلك ابتداء من يوم غد الثلاثاء ، حسب ما أفاد به اليوم الاثنين بيان لمصالح الوزير الأول.

وجاء في البيان أنه "تطبيقا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية وقصد تعزيز تدابير الوقاية من انتشار كورونا فيروس (كوفيد ـ 19) على الـتراب الوطني، أصدر الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، تعليمات إلى السيد وزير الأشغال العمومية والنقل بغرض القيام بتعليق مؤقت لجميع الرحلات الجوية الـمتوجهة والقادمة من تونس و القاهرة و دبي و الدوحة و عمان (الأردن) و ذلك ابتداء من يوم 17مارس2020".

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وأوضح ذات المصدر أن " هذا التعليق الاستثنائي الذي توصي به السلطات الصحية الوطنية، سيكون مصحوبا بترتيبات لإجلاء مواطنينا المسافرين حاليا فـي البلدان المعنية، حسب الشروط والكيفيات التي ستحدد من قبل شركات النقل الجوي".

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فيروس كورونا: تعليق الرحلات الجوية من وإلى خمس دول عربية ابتداء من الثلاثاء
  أدرج يـوم : الإثنين, 16 آذار/مارس 2020 19:07     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 24 مرة   شارك

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