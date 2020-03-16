فيروس كورونا: تعليق الرحلات الجوية من وإلى خمس دول عربية ابتداء من الثلاثاء

وجاء في البيان أنه "تطبيقا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية وقصد تعزيز تدابير الوقاية من انتشار كورونا فيروس (كوفيد ـ 19) على الـتراب الوطني، أصدر الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، تعليمات إلى السيد وزير الأشغال العمومية والنقل بغرض القيام بتعليق مؤقت لجميع الرحلات الجوية الـمتوجهة والقادمة من تونس و القاهرة و دبي و الدوحة و عمان (الأردن) و ذلك ابتداء من يوم 17مارس2020".
إقرأ أيضا : فيروس كورونا: تعليق الرحلات الجوية من وإلى ست دول إفريقية ابتداء من الخميس المقبل
وأوضح ذات المصدر أن " هذا التعليق الاستثنائي الذي توصي به السلطات الصحية الوطنية، سيكون مصحوبا بترتيبات لإجلاء مواطنينا المسافرين حاليا فـي البلدان المعنية، حسب الشروط والكيفيات التي ستحدد من قبل شركات النقل الجوي".