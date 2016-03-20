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الخطوط الجوية الجزائرية26: تعويض تذاكر السفر ممكن إلى غاية نهاية 2020

  أدرج يـوم : الإثنين, 16 آذار/مارس 2020 18:02     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 12 مرات
الخطوط الجوية الجزائرية26: تعويض تذاكر السفر ممكن إلى غاية نهاية 2020

الجزائر - يمكن لزبائن الخطوط الجوية الجزائرية تعويض تذاكرهم الخاصة بالرحلات الملغاة من طرف الشركة في إطار الوقاية من فيروس كورونا وذلك إلى غاية نهاية العام الجاري, حسبما أفاد به يوم الاثنين بيان للشركة.

وجاء في البيان أن "شركة الخطوط الجوية الجزائرية تطمئن زبائنها الكرام المعنيين بتقليص برنامج الرحلات تطبيقا لإجراءات الوقاية من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) ان الاستخدام اللاحق لتذاكر السفر (التي تم شراؤها) يتم من دون مصاريف أو وثائق إضافية بمجرد استئناف الرحلات المبرمجة إلى غاية 15 يونيو 2020".

كما تؤكد الخطوط الجوية الجزائرية أن "اللجوء إلى التعويض (عن التذاكر المقتناة) ممكن  إلى غاية 31 ديسمبر 2020" حسب البيان الذي يضيف بأن التعويض سيكون متاحا فقط في نقطة الشراء الأصلية.

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وعليه, فإنه ليس من الضروري اجراء أي تنقل الآن إلى نقاط بيع الشركة, تضيف الشركة.

يذكر أن الخطوط الجوية الجزائرية علقت رحلاتها بشكل مؤقت من وإلى جميع الدول الأوروبية, الصين, السعودية, المغرب وست دول افريقية.

ويتزامن هذا القرار مع قيام الشركة بتنظيم رحلات لإجلاء المواطنين الجزائريين من الدول المعنية بالتعليق.

آخر تعديل على الإثنين, 16 آذار/مارس 2020 18:23
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الخطوط الجوية الجزائرية26: تعويض تذاكر السفر ممكن إلى غاية نهاية 2020
  أدرج يـوم : الإثنين, 16 آذار/مارس 2020 18:02     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 12 مرة   شارك

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