وزير التجارة يأمر بالغلق الفوري لفضاءات الترفيه بالمركز التجاري "ارديس"

الجزائر - شدد وزير التجارة، كمال رزيق، اليوم الاثنين، على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات الوقائية في المراكز والفضاءات التجارية ضد تفشي فيروس كورونا المستجد، معلنا في هذا الشأن عن قرار يقضي بغلق فضاءات الترفيه بالمركز التجاري"ارديس" بالعاصمة.

وخلال زيارة تفقدية مفاجئة أجراها السيد رزيق للمركز التجاري "أرديس"، عاين الوزير توفر المواد الأساسية وعمليات التموين بهذا الفضاء التجاري كما قدم توجيهات للعمال بضرورة اتخاذ كامل الإجراءات الوقائية من مطهرات وقفازات كما أكد على ضرورة احترام مسافة الأمان بين المواطنين وتجنب الاحتكاك، حسبما ذكرته الوزارة على صفحتها في مواقع التواصل الاجتماعي.

كما التقى السيد رزيق، خلال زيارته للمركز، ببعض المواطنين الذين طمأنهم أن الجزائر تمتلك كل الإمكانيات لتموين الأسواق بالمواد الغذائية وأنه لا يوجد أي داع للهلع في هذا الشأن.

وفي ختام الزيارة، أمر السيد الوزير بالغلق الفوري لفضاءات الترفيه بالمركز التجاري، كإجراء وقائي ضد خطر تفشي وباء "كورونا".

== غلق جزئي للمركزين التجاريين بباب الزوار والسانية ابتداءً من اليوم ==

من جهة اخرى، أعلنت مؤسسة المراكز التجارية الجزائرية في بيان لها عن غلق المركز التجاري لباب الزوار بالعاصمة ابتداء من اليوم الاثنين على الساعة الثامنة مساء إلى غاية إشعار آخر، و كذا المركز التجاري السانية التابع لها بولاية وهران.

وأوضحت المؤسسة في بيانها، أن هذا القرار جاء تبعا للإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية للحد من انتشار وباء "كورونا" وكذا دعوة مديرية التجارة لولاية الجزائر إلى غلق كافة قاعات الحفلات، الحمامات، قاعات الألعاب والملاهي و تأجيل التظاهرات التجارية الموسمية كإجراء احترازي ووقائي من تفشي وباء "كورونا" وحفاظا على سلامة المواطنين.

وحسب التوضيحات التي تحصلت عليها وأج فإن قرار غلق المركزين التجاريين يعتبر "جزئي" حيث سيشمل توقيف مختلف النشاطات التجارية بهما (محلات بيع الملابس، الأجهزة الكهرومنزلية، الالعاب..الخ) و المساحات الترفيهية بالمركزين ما عدا فضاءات بيع المواد الاستهلاكية و الغذائية التي ستبقى مفتوحة للمواطنين.

كما أعلنت المؤسسة كذلك عن إغلاق المركز التجاري السانية التابع لها بولاية وهران لنفس الأسباب.