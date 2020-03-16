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محروقات :  سوناطراك توقع على مذكرة تفاهم مع شيفرون

  أدرج يـوم : الإثنين, 16 آذار/مارس 2020 12:43     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 13 مرات
محروقات :  سوناطراك توقع على مذكرة تفاهم مع شيفرون

الجزائر - أعلنت الإثنين الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك في بيان لها التوقيع على مذكرة تفاهم مع الشركة الأمريكية شيفرون لبدء محادثات مشتركة حول الفرص المتعلقة باستكشاف وتطوير واستغلال المحروقات في الجزائر.

و تؤكد هذه المذكرة, التي أمضيت في 12 مارس الجاري, على "إرادة الطرفين لتطوير الشراكة في مجال المحروقات في الجزائر التي ستسمح بنقل التكنولوجيات والمعارف الفنية في شتى قطاعات صناعة النفط والغاز خاصة بعد  قانون المحروقات الجزائري", يضيف البيان.

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محروقات :  سوناطراك توقع على مذكرة تفاهم مع شيفرون
  أدرج يـوم : الإثنين, 16 آذار/مارس 2020 12:43     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 13 مرة   شارك

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