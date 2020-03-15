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فيروس كورونا: الاتحاد العام للتجار يدعو الى عدم رفع الأسعار وترشيد الاستهلاك

  أدرج يـوم : الأحد, 15 آذار/مارس 2020 19:16     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 147 مرات
فيروس كورونا: الاتحاد العام للتجار يدعو الى عدم رفع الأسعار وترشيد الاستهلاك

الجزائر- طمأن الاتحاد العام للتجار و الحرفيين الجزائريين يوم الأحد المواطنين بمواصلة تموين السوق  بالسلع الواسعة الاستهلاك داعيا الى ترشيد الاستهلاك و مطالبا التجار بعدم رفع الأسعار, حسب ما جاء في بيان له.

و أوضح ذات المصدر أن "كل السلع المتوفرة و الأعمال التجارية ستستمر بطريقة احترازية عادية" من اجل تموين السوق بالسلع الواسعة الاستهلاك.

و ناشد الاتحاد كل التجار الى "التكافل و التلاحم مع الشعب و التضامن فيما بينهم بعدم رفع الاسعار و توفير الخدمات الضرورية".

كما دعا المواطنين الى "ترشيد" استهلاكهم و عدم "التهافت" على السلع.

و يأتي نداء الاتحاد العام للتجار و الحرفيين الجزائريين في ظل تهافت بعض المواطنين على اقتناء المواد الاستهلاكية خاصة الغذائية منها بسبب مخاوف من تفشي فيروس كورونا علما ان الجزائر سجلت الى غاية اليوم 48 حالة اصابة منها اربع (4) وفيات .

من جهة أخرى , دعا الاتحاد التجار الى احترام كل التدابير الوقائية التي اقرتها الحكومة من اجل الحد من تفشي فيروس كورونا معربا في هذا الاطار عن ترحيبه بالقرارات الاحترازية و الوقائية الصادرة من رئيس الجمهورية.

في هذا الصدد , وجه الاتحاد "نداء الى كل التجار والحرفيين الجزائريين الى التجند و التعبئة و المزيد من اليقظة و الحرص و اتباع قواعد السلامة الصحية بهدف اجتناب اي اصابات محتملة".

كما دعا الى الابتعاد عن التجمعات واحترام قواعد النظافة اثناء ممارسة النشاط التجاري.

آخر تعديل على الأحد, 15 آذار/مارس 2020 19:44
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فيروس كورونا: الاتحاد العام للتجار يدعو الى عدم رفع الأسعار وترشيد الاستهلاك
  أدرج يـوم : الأحد, 15 آذار/مارس 2020 19:16     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 147 مرة   شارك

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