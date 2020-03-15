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ضرورة تكثيف المشاورات مع الجمعيات المهنية والمجتمع المدني لترقية المؤسسات المصغرة و الناشئة

  أدرج يـوم : الأحد, 15 آذار/مارس 2020 18:55     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 0 مرات
ضرورة تكثيف المشاورات مع الجمعيات المهنية والمجتمع المدني لترقية المؤسسات المصغرة و الناشئة

الجزائر - دعا الوزير المنتدب المكلف بالحاضنات نسيم ضيافات الاحد بالجزائر الى تكثيف التواصل والتشاور مع فعاليات المجتمع المدني وممثلي المنظمات المهنية من اجل ترقية المؤسسات المصغرة والناشئة بهدف اعطاء دفع جديد للاقتصاد الوطني.

وأبرز الوزير -خلال لقاء جمعه بممثلي المجتمع المدني و جمعيات مهنية في اطار تفعيل آليات عمل الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب "انساج", حضره ايضا الوزير المنتدب المكلف بالبيئة الصحراوية حمزة السيد الشيخ- اهمية التشاور مع مختلف الاطراف من اجل بحث الانشغالات و ايجاد الحلول التي من شأنها تطوير نسيج المؤسسات المصغرة و الناشئة.

و أكد السيد ضيافات ان وزارته تسعى لإرساء استراتيجية مبنية على التشاور مع مختلف الاطراف المهنية و جمعيات و منظمات المجتمع المدني للنهوض بالمؤسسات المصغرة , مشيرا ان المؤسسة المصغرة هي "اساس" الاقتصاد  الوطني و نواته الأولى في مسار استحداث الثروة و مناصب الشغل.

واستطرد يقول ان التشاور و التواصل يسمح بتبادل الآراء و طرح الافكار و الاستفادة من التجارب السابقة من اجل انطلاقة حقيقة في مجال انشاء المؤسسات المصغرة و الناشئة.

و تابع " خلال الاسابيع المقبلة سيتم الحاق "وكالة انساج" بالوزارة , مشددا على ضرورة مشاركة الجميع في مساعي دفع عجلة الاقتصاد الوطني.

من جهته, اوضح الوزير المنتدب المكلف بالبيئة الصحراوية حمزة السيد الشيخ ان دائرته الوزارية في تنسيق و تواصل مستمر مع مختلف القطاعات من اجل ممارسة المهام في اطار تشاوري و تكاملي.

وحضر هذا اللقاء التشاوري ممثلي عن الفدرالية الوطنية للمقاولين الشباب و المجمع الوطني لدعم المؤسسات المصغرة و المنتدى الجزائري للشباب و المقاولاتية و الجمعية الوطنية للمستفيدين من دعم "انساج" فضلا عن الاتحاد الوطني للمستمرين الشباب و غيرهم من المنظمات المهنية الأخرى.

وتطرق بعض المشاركين في هذا اللقاء الى تجاربهم السابقة في مجال إنشاء المؤسسات المصغرة وعرض انشغالاتهم و اقتراحاتهم لترقيتها.

و في هذا الصدد, دعا رئيس الفدرالية الوطنية للمقاولين الشباب السيد خير الدين هامل الى احصاء عدد المؤسسات المصغرة الناجحة منها و الفاشلة و الاخرى التي لا تزال تعاني من مشاكل من اجل تصنيفها و البحث عن حلول عملية للنهوض بها.

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ضرورة تكثيف المشاورات مع الجمعيات المهنية والمجتمع المدني لترقية المؤسسات المصغرة و الناشئة
  أدرج يـوم : الأحد, 15 آذار/مارس 2020 18:55     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 0 مرة   شارك

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