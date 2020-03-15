ضرورة تكثيف المشاورات مع الجمعيات المهنية والمجتمع المدني لترقية المؤسسات المصغرة و الناشئة

وأبرز الوزير -خلال لقاء جمعه بممثلي المجتمع المدني و جمعيات مهنية في اطار تفعيل آليات عمل الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب "انساج", حضره ايضا الوزير المنتدب المكلف بالبيئة الصحراوية حمزة السيد الشيخ- اهمية التشاور مع مختلف الاطراف من اجل بحث الانشغالات و ايجاد الحلول التي من شأنها تطوير نسيج المؤسسات المصغرة و الناشئة.
و أكد السيد ضيافات ان وزارته تسعى لإرساء استراتيجية مبنية على التشاور مع مختلف الاطراف المهنية و جمعيات و منظمات المجتمع المدني للنهوض بالمؤسسات المصغرة , مشيرا ان المؤسسة المصغرة هي "اساس" الاقتصاد الوطني و نواته الأولى في مسار استحداث الثروة و مناصب الشغل.
واستطرد يقول ان التشاور و التواصل يسمح بتبادل الآراء و طرح الافكار و الاستفادة من التجارب السابقة من اجل انطلاقة حقيقة في مجال انشاء المؤسسات المصغرة و الناشئة.
و تابع " خلال الاسابيع المقبلة سيتم الحاق "وكالة انساج" بالوزارة , مشددا على ضرورة مشاركة الجميع في مساعي دفع عجلة الاقتصاد الوطني.
من جهته, اوضح الوزير المنتدب المكلف بالبيئة الصحراوية حمزة السيد الشيخ ان دائرته الوزارية في تنسيق و تواصل مستمر مع مختلف القطاعات من اجل ممارسة المهام في اطار تشاوري و تكاملي.
وحضر هذا اللقاء التشاوري ممثلي عن الفدرالية الوطنية للمقاولين الشباب و المجمع الوطني لدعم المؤسسات المصغرة و المنتدى الجزائري للشباب و المقاولاتية و الجمعية الوطنية للمستفيدين من دعم "انساج" فضلا عن الاتحاد الوطني للمستمرين الشباب و غيرهم من المنظمات المهنية الأخرى.
وتطرق بعض المشاركين في هذا اللقاء الى تجاربهم السابقة في مجال إنشاء المؤسسات المصغرة وعرض انشغالاتهم و اقتراحاتهم لترقيتها.
و في هذا الصدد, دعا رئيس الفدرالية الوطنية للمقاولين الشباب السيد خير الدين هامل الى احصاء عدد المؤسسات المصغرة الناجحة منها و الفاشلة و الاخرى التي لا تزال تعاني من مشاكل من اجل تصنيفها و البحث عن حلول عملية للنهوض بها.