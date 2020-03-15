الحكومة تقوم بإصلاحات لتعزيز قدرات المؤسسات العمومية

كوروفيد ريسكيو تطبيق يضمن اقتفاء اثر الاشخاص المصابين و الاشخاص الذين كانوا في اتصال معهم بالجزائر -

بن دودة: سنسعى للتكيف مع الوضع والتكفل بالثقافة بشكل مختلف -

فيروس كورونا: تأجيل اجال إيداع التصريحات و دفع الحقوق و الرسوم -

المواد الغذائية: مخزون كاف لمدة ستة أشهر على الأقل و لا ندرة في الأفق -

السجل التجاري: ارتفاع عدد المسجلين الجدد بحوالي 29% خلال فبراير -

فيروس كورونا: عمليات تطهير وتعقيم واسعة للمساجد والمرافق العمومية والأسواق بالجزائر العاصمة -

الوقاية من فيروس كورونا: عاملات بين سندان غلق رياض الأطفال وضوابط الوظيفة -

فيروس كورونا: سيتال تباشر علميات تطهير عربات الترامواي -

عين تموشنت: تفكيك شبكة دولية لتهريب السيارات وحجز 21 مركبة -

اللواء شنقريحة ينصب اللواء اعثامنية قائدا جديدا للقوات البرية -

فيروس كورونا: رئيس الجمهورية يترأس جلسة عمل لتقييم إجراءات التصدي بفعالية للوباء -

قرار بغلق حديقة الألعاب والتسلية تيبازة بارك تفاديا لانتشار فيروس كورونا -

الرئيس غالي يشيد بدور المجلس الوطني الصحراوي في الكفاح من أجل البناء والتحرير -

حوادث المرور: وفاة 25 شخصا و جرح 1175 آخرين خلال أسبوع -

فيروس كورونا: تسجيل خامس وفاة بالجزائر -

رئيس الجمهورية يوجه خطابا للأمة هذا المساء يتعلق بالوضع الراهن في البلاد -

الوقاية من فيروس كورونا: تعليق صلاة الجمعة وغلق المساجد عبر ربوع البلاد -

فيروس كورونا: دعوات ملحة من شخصيات وطنية وأحزاب سياسية من اجل التوقف المؤقت للحراك -

الفيديو المتداول لتدخل أعوان الحماية المدنية لشخص مشتبه بإصابته بفيروس كورونا إشاعة -