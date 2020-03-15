الحكومة تقوم بإصلاحات لتعزيز قدرات المؤسسات العمومية

و اكد السيد جراد على امواج الإذاعة الوطنية انه سيتم تعزيز المؤسسات التابعة للقطاع العمومي و ان الحكومة بصدد اجراء اصلاحات مع دراسة الوضعية المالية لهذه المؤسسات حالة بحالة بغية دعمها.
و أوضح الوزير الاول في رده على سؤال بخصوص تسيير الشركات الوطنية "هناك مؤسسات عمومية تستحق الدعم بينما هناك مؤسسات لا تستطيع التقدم نحن بصدد دراسة كيفية دعمها او التنازل عنها".
و اعتبر الوزير الاول المؤسسة "العمود الفقري للاقتصاد الوطني", مشيرا إلى وجوب "التفريق" بين المؤسسة العمومية و الخاصة.
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و تأسف السيد جراد لكون الأشخاص الذين وصفهم "بالأبناء الضالين" قد استغلوا "الخيرات البترولية وعلاقاتهم مع السلطات السياسية السابقة ليشكلوا ثرواتهم على حساب الشعب الجزائري".
و قال السيد جراد "هناك بعض المؤسسات الخاصة التي يرأسها مسؤولون وطنيون و نزهاء (...) نحن ندعم المؤسسات التي تعمل لصالح الوطن و المواطنين و التي تسمح فعلا بخلق الثروة في البلاد".
و بخصوص التدابير التي سيتم وضعها لضبط الواردات, اكد الوزير الاول انه سيتم منع الاستيراد المفرط, مضيفا في ذات السياق إلى انه يتعين على وزير الصناعة و المناجم, فرحات آيت علي براهم ان يضع سياسة لإعادة بناء الصناعة الوطنية التي و "للأسف" تم تبديدها كليا.