بنك الجزائر يخفض معدله التوجيهي و نسبة الاحتياطيات الاجبارية بداية من يوم الأحد  

الجزائر - قررت لجنة عمليات السياسة النقدية لبنك الجزائر تخفيض معدلها التوجيهي الى 25ر3 % فضلا عن تقليص معدل الاحتياطيات الاجبارية الى 8 % و ذلك ابتداء من يوم الاحد، حسب ما أفاد به بيان لبنك الجزائر.

و اثر اجتماعها العادي المنعقد يوم الثلاثاء 10 مارس برئاسة، محافظ بنك الجزائر السيد ايمن بن عبد الرحمان، "قررت لجنة عمليات السياسة النقدية تخفيض معدل الاحتياطيات الاجبارية من 10 % الى 8 % و تخفيض المعدل التوجيهي لبنك الجزائر ب 25 نقطة اساس ( 25ر0 %) لتثبيته عند 25ر3 % و ذلك ابتداء من 15 مارس 2020"، حسب ما جاء به ذات البيان.

و ابرز بنك الجزائر ان القرارات المتخذة في هذا الاجتماع "ستسمح بتحرير هوامش اضافية للسيولة بالنسبة للنظام البنكي، وبالتالي توفير للبنوك والمؤسسات المالية وسائل دعم اضافية لتمويل الاقتصاد الوطني بتكلفة معقولة".

و قد تم تكريس هذا الاجتماع لاستعراض اهم تطورات الوضع الاقتصادي و النقدي و المالي الوطني و الدولي و كذا آفاقه على المدى القصير و المتوسط، خصوصا تلك المتعلقة بتطور التضخم، السيولة البنكية، القرض و النمو الاقتصادي.

اما فيما يتعلق بقرار خفض المعدل التوجيهي لبنك الجزائر ومعدل الاحتياطيات الاجبارية، فذكر بنك الجزائر انه اتخذ في ضوء هذه التطورات و افاقها على المدى المتوسط.