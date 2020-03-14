Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

وزير الفلاحة يعلن عن إنشاء أول مشتلة لإنتاج الأبقار الحلوب بولاية غليزان

  أدرج يـوم : السبت, 14 آذار/مارس 2020 18:46     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 256 مرات
وزير الفلاحة يعلن عن إنشاء أول مشتلة لإنتاج الأبقار الحلوب بولاية غليزان

غليزان - أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية شريف عماري اليوم السبت بغليزان عن موافقته لاعتماد إنشاء أول مشتلة لإنتاج الأبقار الحلوب تتواجد بهذه الولاية خلال زيارته لها.

وذكر السيد عماري أثناء معاينته لمزرعة نموذجية في تربية الأبقار وإنتاج الحليب ببلدية زمورة التي حظيت بهذا الاعتماد بأن "وزارة الفلاحة مستعدة لإعتماد مشروعين أو ثلاث مماثلة بهذه الولاية متى توفرت فيها شروط التحكم في الإنتاج والمنشآت القاعدية الملائمة والمتابعة الصحية والبيطرية للأبقار المنتجة محليا".

وأضاف الوزير أن هذه المزرعة النموذجية بإمكانها إنتاج معدل 25 لترمن الحليب للبقرة يوميا الى جانب اللحوم الحمراء ، مثمنا المجهودات التي يبذلها الفريق الشاب الذي يشرف على هذا المشروع الاستثماري الذي بإمكانه استيعاب 160 بقرة حلوب حيث ينتج سنويا قرابة نصف مليون لتر من الحليب.

وأكد السيد عماري أن "اللحوم الحمراء متوفرة على المستوى الوطني بكميات لا بأس بها" ، متوقعا دعم الإنتاج الوطني خلال شهر رمضان المقبل بواردات حسب الاحتياجات بشكل يضمن المحافظة على استقرار الأسعار من جهة وتنويع العرض من مختلف أنواع اللحوم الحمراء بما في ذلك لحم الإبل القادم من الجنوب.

كلـمات مفتـاحيــة :
وزير الفلاحة يعلن عن إنشاء أول مشتلة لإنتاج الأبقار الحلوب بولاية غليزان
  أدرج يـوم : السبت, 14 آذار/مارس 2020 18:46     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 256 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.03.16

الباحثون يسابقون الزمن لايجاد علاج كورونا والكشف عن أول جرعة من اللقاح التجريبي

20.03.16

منح الاشهار لصحيفتي "البلاغ" و "البلاغ الرياضي": توضيحات المؤسسة الوطنية للاتصال و النشر…

20.03.16

رزيق: وزارة التجارة بإمكانها التدخل لتسقيف الأسعار عند الضرورة القصوى 

20.03.16

وزير العمل يستقبل رئيس الاتحاد الجزائري لزارعي القوقعة وضعاف السمع

20.03.16

تدمير سبع قنابل تقليدية الصنع بالجلفة وسطيف وتوقيف عنصر دعم للجماعات الإرهابية بتبسة

20.03.16

فيروس كورونا: تعليق الرحلات الجوية من وإلى خمس دول عربية ابتداء من الثلاثاء

الأكثــر قـراءة

20.03.12

فيروس كورونا: الرئيس تبون يأمر بإغلاق المدارس والجامعات ومؤسسات التكوين والتعليم المهنيين

20.03.10

وزير الداخلية: جهات أجنبية تدعم عناصر معروفة تسعى إلى تهديم الجزائر 

20.03.10

رئيس الجمهورية يترأس اجتماعا لتقييم الوضع الاقتصادي للبلد

20.03.12

فيروس كورونا: تسجيل حالة إصابة جديدة مؤكدة و ثاني وفاة

20.03.12

مذكرة تفاهم مرتقب توقيعها بين وزارة الطاقة ومبادرة "ديزرتيك" أبريل المقبل

20.03.13

فيروس كورونا: الخطوط الجوية الجزائرية تعلق مؤقتا رحلاتها من وإلى فرنسا وإسبانيا