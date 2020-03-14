وزير الفلاحة يعلن عن إنشاء أول مشتلة لإنتاج الأبقار الحلوب بولاية غليزان

وذكر السيد عماري أثناء معاينته لمزرعة نموذجية في تربية الأبقار وإنتاج الحليب ببلدية زمورة التي حظيت بهذا الاعتماد بأن "وزارة الفلاحة مستعدة لإعتماد مشروعين أو ثلاث مماثلة بهذه الولاية متى توفرت فيها شروط التحكم في الإنتاج والمنشآت القاعدية الملائمة والمتابعة الصحية والبيطرية للأبقار المنتجة محليا".
وأضاف الوزير أن هذه المزرعة النموذجية بإمكانها إنتاج معدل 25 لترمن الحليب للبقرة يوميا الى جانب اللحوم الحمراء ، مثمنا المجهودات التي يبذلها الفريق الشاب الذي يشرف على هذا المشروع الاستثماري الذي بإمكانه استيعاب 160 بقرة حلوب حيث ينتج سنويا قرابة نصف مليون لتر من الحليب.
وأكد السيد عماري أن "اللحوم الحمراء متوفرة على المستوى الوطني بكميات لا بأس بها" ، متوقعا دعم الإنتاج الوطني خلال شهر رمضان المقبل بواردات حسب الاحتياجات بشكل يضمن المحافظة على استقرار الأسعار من جهة وتنويع العرض من مختلف أنواع اللحوم الحمراء بما في ذلك لحم الإبل القادم من الجنوب.