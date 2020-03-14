تعليق الرحلات: الخطوط الجوية الجزائرية تعلن عن إجراءات خاصة لفائدة المسافرين

الجزائر - أعلنت الخطوط الجوية الجزائرية يوم السبت عن اتخاذ اجراءات خاصة لفائدة المسافرين المعنيين بقرارات الغاء و تقليص و تعليق بعض الرحلات الدولية التي اتخذت كإجراء وقائي بسبب تفشي وباء فيروس كورونا، حسبما أفاد به بيان للشركة.

و اضاف ذات المصدر ان هذه الاجراءات الخاصة السارية ابتداء من 13 مارس 2020 تخص زبائن الشركة الوطنية المعنيين بقرارات الغاء و تقليص و تعليق بعض الرحلات الدولية.

و تابع بيان الشركة الوطنية ان المسافرين الراغبين في اجراء تغييرات في الحجوزات و تأجيل رحلاتهم بإمكانهم القيام بذلك دون دفع اي تكاليف، مهما كانت الدرجة المختارة (شريطة احترام المقصورة...).

كما تمنح الشركة لزبائنها امكانية استرجاع التكاليف في شكل رصيد اوراق تداول الكترونية من اجل رحلة لاحقة تتم قبل 31 ديسمبر 2020.

و كإجراء اخير يمكن للمسافرين طلب استرداد التكاليف بذات طريقة الدفع، حسبما اكده بيان الشركة الوطنية للطيران.

و في اطار التدابير الوقائية بسبب تفشي فيروس كورونا لا سيما في اوروبا فان الخطوط الجوية الجزائرية قد اعلنت القيام بتعليق رحلاتها "من و إلى روما (ايطاليا) ابتداء من يوم الاحد 15 مارس الجاري و "من و الى" فرنسا انطلاقا من مطارات مدن سطيف و باتنة و تلمسان و الوادي و بسكرة و الشلف و بجاية و عنابة.

و قامت الجوية الجزائرية كذلك بتقليص رحلاتها ابتداء من يوم غد 14 مارس الى غاية 4 ابريل المقبل "من و الى فرنسا" و هذا انطلاقا من مطارات الجزائر ووهران و قسنطينة.

كما علقت الشركة كل رحلاتها "من والى اسبانيا" ابتداء من 16 مارس الى غاية 4 ابريل 2020، يضيف ذات البيان.