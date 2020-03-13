هولندا تلتزم بمرافقة الجزائر لتطوير شعبة الحليب

و أوضح سفير هولندا بالجزائر خلال ورشة عمل حول "تحديات التسيير في المستثمرات المتخصصة في تربية الأبقار الحلوب" نظمت بمعهد العلوم البيطرية لجامعة قسنطينة 1 في إطار "يوم هولندا بقسنطينة" بأن بلاده " مستعدة لنقل خبراتها و تجاربها مع الجزائر في هذا المجال" .

من جهتها و بعد أن استعرضت تجربة بلادها في تطوير شعبة الحليب ( أزيد من 16250 مزرعة ألبان و ما يفوق 1,6 مليون بقرة) سلطت المستشارة الفلاحية بسفارة هولندا في الجزائر السيدة والتمانس الضوء على "أهمية تسيير تغذية البقرة في تحسين إنتاج الحليب" .

و أشارت السيدة والتمانس التي تطرقت إلى أهمية " الزراعة الدقيقة" في تطوير هذا القطاع المولد للثروة إلى أهمية التسيير الجيد للأرض و استعمال الأسمدة العضوية من أجل إنتاج حليب ذي نوعية و جودة .

و ذكر من جهته ممثل برنامج الدعم التقني بالجزائر السيد أحمد شعلال بأن هذا البرنامج المقترح من طرف دولة هولندا لفائدة ثلاثين (30) بلدا من بينها الجزائر يشكل واحدا من " أوجه التعاون المعول عليها" التي تسمح بتحقيق نتائج " ملموسة" على أرض الواقع بإشراف من خبراء هولنديين مؤهلين في مختلف المجالات من بينها الفلاحة.

و كانت المنظمة الهولندية "اكسبير سينيور بوم" قد أمضت مؤخرا اتفاقية تعاون من أجل تكوين المكونين و حاملي المشاريع الفلاحية مع كل من الغرفة الوطنية للفلاحة و وزارة التكوين و التعليم المهنيين كما أفاد به ذات المسؤول .

و قد استحسن مدير معهد العلوم البيطرية بجامعة قسنطينة 1 لحسن برارحي الذي أبرز أهمية مثل هذه اللقاءات في تطوير طريقة عمل المهنيين في هذا المجال التزام دولة هولندا في مرافقة و دعم تطوير القطاع الفلاحي بالبلاد من خلال تكوين و نقل الخبرات للطلبة على وجه الخصوص .

و بعد أن تطرق إلى المؤهلات التي تتوفر عليها الجزائر في مجال التربية الحيوانية على غرار السلالة النبيلة لأغنام أولاد جلال، أبرز السيد برارحي أهمية تثمين هذه المؤهلات من خلال الابتكار , و التقنية و الاحترافية و كذا الخبرة.

و تميز "يوم هولندا بقسنطينة" الأول من نوعه بالجزائر بتنظيم إلى جانب هذه الدورة الفلاحية التي شارك فيها طلبة و ممثلون عن مختلف الغرف الفلاحية و مهنيون أخرون دورة تسجيل ببرنامج "أورانج كورنرز" الموجه لدعم و مرافقة المؤسسات الناشئة المبتكرة و ذلك بجامعة الإخوة منتوري (قسنطينة1).