Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

هولندا تلتزم بمرافقة الجزائر لتطوير شعبة الحليب

  أدرج يـوم : الجمعة, 13 آذار/مارس 2020 12:10     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 12 مرات

قسنطينة - أكد سفير هولندا بالجزائر السيد روبار فان أمبدن الخميس بقسنطينة على التزام بلاده بـ"مرافقة الجزائر لتطوير شعبة الحليب".

و أوضح سفير هولندا بالجزائر خلال ورشة عمل حول "تحديات التسيير في المستثمرات المتخصصة في تربية الأبقار الحلوب" نظمت بمعهد العلوم البيطرية لجامعة قسنطينة 1  في إطار "يوم هولندا بقسنطينة" بأن بلاده " مستعدة لنقل خبراتها و تجاربها مع الجزائر في هذا المجال" .

من جهتها و بعد أن استعرضت تجربة بلادها في تطوير شعبة الحليب ( أزيد من 16250 مزرعة ألبان و ما يفوق 1,6 مليون بقرة) سلطت المستشارة الفلاحية بسفارة هولندا في الجزائر السيدة والتمانس الضوء على "أهمية تسيير تغذية البقرة في تحسين إنتاج الحليب" .

و أشارت السيدة والتمانس التي تطرقت إلى أهمية " الزراعة الدقيقة" في تطوير هذا القطاع المولد للثروة إلى أهمية التسيير الجيد للأرض و استعمال الأسمدة العضوية من أجل إنتاج حليب ذي نوعية و جودة .

و ذكر من جهته ممثل برنامج الدعم التقني بالجزائر السيد أحمد شعلال بأن هذا البرنامج المقترح من طرف دولة هولندا لفائدة ثلاثين (30) بلدا من بينها الجزائر يشكل واحدا من " أوجه التعاون المعول عليها" التي تسمح بتحقيق نتائج " ملموسة" على أرض الواقع بإشراف من خبراء هولنديين مؤهلين في مختلف المجالات من بينها الفلاحة.

و كانت المنظمة الهولندية "اكسبير سينيور بوم" قد أمضت مؤخرا اتفاقية تعاون من أجل تكوين المكونين و حاملي المشاريع الفلاحية مع كل من الغرفة الوطنية للفلاحة و وزارة التكوين و التعليم المهنيين كما أفاد به ذات المسؤول .

و قد استحسن مدير معهد العلوم البيطرية بجامعة قسنطينة 1 لحسن برارحي الذي أبرز أهمية مثل هذه اللقاءات في تطوير طريقة عمل المهنيين في هذا المجال التزام دولة هولندا في مرافقة و دعم تطوير القطاع الفلاحي بالبلاد من خلال تكوين و نقل الخبرات للطلبة على وجه الخصوص .

و بعد أن تطرق إلى المؤهلات التي تتوفر عليها الجزائر في مجال التربية الحيوانية على غرار السلالة النبيلة لأغنام أولاد جلال، أبرز السيد برارحي أهمية تثمين هذه المؤهلات من خلال الابتكار , و التقنية و الاحترافية و كذا الخبرة.

و تميز "يوم هولندا بقسنطينة" الأول من نوعه بالجزائر بتنظيم إلى جانب هذه الدورة الفلاحية التي شارك فيها طلبة و ممثلون عن مختلف الغرف الفلاحية و مهنيون أخرون دورة تسجيل ببرنامج "أورانج كورنرز" الموجه لدعم و مرافقة المؤسسات الناشئة المبتكرة و ذلك بجامعة الإخوة منتوري (قسنطينة1).

كلـمات مفتـاحيــة :
هولندا تلتزم بمرافقة الجزائر لتطوير شعبة الحليب
  أدرج يـوم : الجمعة, 13 آذار/مارس 2020 12:10     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 12 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.03.13

الرابطة الأولى : شباب بلوزداد مرشح للفوز وصراع محتدم بسطيف

20.03.13

يونسيف: وفاة طفل كل عشر ساعات في سوريا بسبب الحرب

20.03.13

كاتب الدولة المكلف برياضة النخبة يلح على ضرورة توفير اطارات مؤهلة لصيانة المنشآت

20.03.13

هولندا تلتزم بمرافقة الجزائر لتطوير شعبة الحليب

20.03.13

وزير العمل يستعرض مع سفراء الصين والدنمارك واوكرانيا فرص تعزيز العلاقات مع بلدانهم

20.03.13

أديس أبابا ستحتضن الندوة الوطنية الليبية للمصالحة شهر يوليو القادم

الأكثــر قـراءة

20.03.10

وزير الداخلية: جهات أجنبية تدعم عناصر معروفة تسعى إلى تهديم الجزائر 

20.03.10

رئيس الجمهورية يترأس اجتماعا لتقييم الوضع الاقتصادي للبلد

20.03.09

عبد المجيد عطار لوأج: حرب الأسعار ستؤدي مرة أخرى الى خفض أسعارالنفط

20.03.09

سيف الدين فتحون مصور فوتوغرافي شاب يروج لجمال "تيفاست" من خلال عدسة كاميرته

20.03.10

صناعة: إنتاج أول رافعة جزائرية قبل نهاية 2020

20.03.09

أمطار رعدية على العديد من ولايات شرق الوطن ابتداء من مساء اليوم الاثنين