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لقاء تشاوري بين وزير التجارة ورئيسي كنفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين والمنظمة الوطنية للمؤسسات والحرف

  أدرج يـوم : الجمعة, 13 آذار/مارس 2020 10:02     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 14 مرات
لقاء تشاوري بين وزير التجارة ورئيسي كنفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين والمنظمة الوطنية للمؤسسات والحرف

الجزائر - استقبل وزير التجارة, كمال رزيق, اليوم الخميس بالجزائر كل من رئيس كنفدرالية الصناعيين و المنتجين الجزائريين,عبد الوهاب زياني, و رئيس المنظمة الوطنية للمؤسسات و الحرف, مصطفى روباين و هذا في اطار المشاورات التي يجريها مع جميع الشركاء و المهنيين, حسبما افاد به بيان للوزارة.

و بعد سماعه لعرض قدمه رئيس كنفدرالية الصناعيين و المنتجين الجزائريين, اوضح السيد رزيق ان "الجزائر الجديدة ماضية في الاستثمار في القدرات الانتاجية المحلية للمتعاملين الاقتصاديين و حماية المنتوج الوطني و تأطيره لرفع القدرات الانتاجية, اضافة الى وضع اليات جديدة وفق خارطة  طريق مدروسة لترقية الصادرات خارج المحروقات".

و اضاف الوزير ان هذا الامر سيتحقق بفضل تجند الجميع بتجسيد برنامج الحكومة المنبثق من برنامج رئيس الجمهورية, مطمئنا المتعاملين الاقتصاديين بان مناخ الاعمال بدأ يتحسن من خلال  اضفاء المزيد من الشفافية و القضاء على البيروقراطية التي اترت سلبا على الاقتصاد الوطني.

كما ابرز السيد رزيق خلال لقائه برئيس المنظمة الوطنية للمؤسسات و الحرف, الدور البالغ الاهمية للمؤسسات المتوسطة و الصغيرة و اصحاب الحرف في تحريك عجلة التنمية خاصة في مناطق الظل.

كما اكد ان دائرته الوزارية مستعدة لتقديم كل التسهيلات و كذا المرافقة  و التنسيق مع باقي القطاعات من اجل الرقي بهذه المؤسسات و المهن.

كلـمات مفتـاحيــة :
لقاء تشاوري بين وزير التجارة ورئيسي كنفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين والمنظمة الوطنية للمؤسسات والحرف
  أدرج يـوم : الجمعة, 13 آذار/مارس 2020 10:02     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 14 مرة   شارك

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