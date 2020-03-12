تنصيب فوج عمل مكلف بترقية الطاقات المتجددة و الفعالية الطاقوية في مجال النشاط الفلاحي

الجزائر - تم يوم، الخميس بالجزائر، تنصيب فوج عمل متعدد القطاعات خاص بترقية استغلال الطاقات المتجددة و الفعالية الطاقوية في مجال النشاط الفلاحي و التنمية الريفية و الصحراوية، حسبما افاد به بيان المحافظة للطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية.

و قامت المحافظة للطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية، طبقا للمهام و الصلاحيات المخولة لها للتنسيق بين القطاعات لتطوير استخدام الطاقات المتجددة وترقية الفعالية الطاقوية، بتكوين هذا الفوج عمل المتعدد القطاعات و الخاص بترقية استغلال الطاقات المتجددة و الفعالية الطاقوية في مجال النشاط الفلاحي و التنمية الريفية و الصحراوية، و ذلك من الجانب التقني، التشريعي و التنظيمي، و كذا طرق المرافقة المالية في سبيل إرساء سياسة ناجعة في هذا المجال، حسب توضيحات البيان.

و يأتي هذا التنصيب في إطار تجسيد برنامج الحكومة في شقه المتعلق بالانتقال الطاقوي و تطوير الفلاحة والتنمية الريفية، لا سيما في المناطق الجبلية و الصحراوية.

و سيكون فوج العمل مسؤول عن إدارة هذا المشروع إلى غاية تجسيد أهدافه، حيث سيضطلع بدراسة آليات تطوير استغلال الطاقات المتجددة في النشاط الفلاحي والتنموي واقتراح التدابير الكفيلة بذلك على المدى القريب و المتوسط، من أجل تحسين الوضع الاقتصادي للبلاد و تعزيز الامن الغذائي و كذا ترقية و دعم النشاطات المتعلقة بتربية المواشي و الابل وإدماج الفعالية الطاقوية والطاقات المتجددة فيها.

كما سيسمح المشروع بتقليص الفاتورة الطاقوية للفلاحين، خاصة فيما يخص استغلال الوقود لتشغيل المولدات الكهربائية، و بالتالي التحكم الأمثل بتكاليف الإنتاج والأسعار النهائية للمنتوجات الفلاحية، علاوة عن تسريع وتيرة التنمية، خاصة في مناطق الظل، و إرساء ديناميكية جديدة بالمناطق الجبلية و الصحراوية.

و يضم فوج العمل المنصب ممثلين عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، وزارة الطاقة، وزارة المالية، وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وزارة الموارد المائية، و كذا وزارة البيئة والطاقات المتجددة.

كما يضم ممثلين عن مركز تنمية الطاقات المتجددة و وكالة تطوير استخدام الطاقة وترشيدها و كذا مجمع الطاقة الشمسية.

و ترأس محافظ الطاقات المتجددة و الفعالية الطاقوية، نور الدين ياسع، اول اجتماع لفوج العمل اليوم الخميس ، و الذي كان فرصة للتعرض للوضع الحالي لاستغلال الطاقات المتجددة في النشاطات الفلاحية و الرعوية و كذا في تنمية المناطق المعزولة، والعراقيل الميدانية التي تحول دون تعميم مثل هاته الاستعمالات، لاسيما طرق التمويل و نقص التحسيس.

كما سمح الاجتماع بالتطرق للبرامج القطاعية المختلفة التي يتم تجسيدها و التي ستعكف المحافظة للطاقات المتجددة و الفعالية الطاقوية للتنسيق فيما بينها ضمانا لتطبيق أمثل لها.

و بالمناسبة، نوه المشاركون بالاهتمام و الدعم اللذان تحظيان بهما مسألة ترقية استغلال الطاقات المتجددة من قبل السلطات العليا للبلاد.

للتذكير، تضطلع المحافظة بالعديد من الصلاحيات المتعلقة بهذا الموضوع ابرزها تحديد الاستراتيجيات القطاعية في مجال الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية، بناء على الإستراتيجية الوطنية، مع الاخذ بالحسبان المخططات الاخرى التي يتم إعدادها وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، و كذا تحديد قدرات الموارد الطاقوية المتجددة المتوفرة والقابلة للاستغلال اقتصاديا وتقييمها في مختلف مناطق الوطن.

كما تضطلع بمهام المشاركة في إعداد إطار تشريعي وتنظيمي و تحفيزي لتطوير الطاقات المتجددة و الفعالية الطاقوية، تصميم واقتراح برامج ترقية وتطوير استخدامات استخدام الطاقات المتجددة، المشاركة في إعداد المخططات القطاعية والاقليمية في مجال الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية، و كذا القيام بدراسات تثمين الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية وترقيتها.