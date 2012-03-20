بوقدوم و لو دريان يرأسان الدورة ال6 للجنة المختلطة الجزائرية-الفرنسية للتعاون الاقتصادي

و كان هذا الاجتماع فرصة لتقييم الوضع حول جميع الملفات المتعلقة بالتعاون الاقتصادي و التجاري القائم بين البلدين، لاسيما مشاريع الشراكات الثنائية في مجال المالية و الاستثمار و صناعة السيارات و الصناعة الصيدلانية و الفلاحة و الصناعات الغذائية و كذا قطاعات التكنولوجيات الحديثة و السياحة.

كما مكنت هذه الدورة من استعراض مشاريع الاتفاقات المسجلة في جدول أعمال الدورة ال5 للجنة الحكومية المشتركة الرفيعة المستوى الجزائرية-الفرنسية، وفقا للأجندة السياسية المتفق عليها بين الجزائر و فرنسا للسداسي الاول من السنة الجارية.

وعلى هامش هذا الاجتماع تبادل رئيسا الديبلوماسية وجهات نظرهما حول المسائل الإقليمية والدولية الراهنة، لا سيما الملف الليبي و مسألة الصحراء الغربية و الوضع في الساحل و مالي و آخر التطورات في الشرق الاوسط، وكذا حول الوضع الصحي العالمي و رد الفعل الدولي حيال فيروس كورونا.