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بوقدوم و لو دريان يرأسان الدورة ال6 للجنة المختلطة الجزائرية-الفرنسية للتعاون الاقتصادي

  أدرج يـوم : الخميس, 12 آذار/مارس 2020 15:22     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 18 مرات
بوقدوم و لو دريان يرأسان الدورة ال6 للجنة المختلطة الجزائرية-الفرنسية للتعاون الاقتصادي

الجزائر - عقدت الدورة السادسة للجنة الاقتصادية المختلطة الفرنسية-الجزائرية (كوميفا) أشغالها اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، برئاسة وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم و وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جون-ايف لو دريان.

و كان هذا الاجتماع فرصة لتقييم الوضع حول جميع الملفات المتعلقة بالتعاون الاقتصادي و التجاري القائم بين البلدين، لاسيما مشاريع الشراكات الثنائية في مجال المالية و الاستثمار و صناعة السيارات و الصناعة الصيدلانية و الفلاحة و الصناعات الغذائية و كذا قطاعات التكنولوجيات الحديثة و السياحة.

كما مكنت هذه الدورة من استعراض مشاريع الاتفاقات المسجلة في جدول أعمال الدورة ال5 للجنة الحكومية المشتركة الرفيعة المستوى الجزائرية-الفرنسية، وفقا للأجندة السياسية المتفق عليها بين الجزائر و فرنسا للسداسي الاول من السنة الجارية.

وعلى هامش هذا الاجتماع تبادل رئيسا الديبلوماسية وجهات نظرهما حول المسائل الإقليمية والدولية الراهنة، لا سيما الملف الليبي و مسألة الصحراء الغربية و الوضع في الساحل و مالي و آخر التطورات في الشرق الاوسط، وكذا حول الوضع الصحي العالمي و رد الفعل الدولي حيال فيروس كورونا.

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بوقدوم و لو دريان يرأسان الدورة ال6 للجنة المختلطة الجزائرية-الفرنسية للتعاون الاقتصادي
  أدرج يـوم : الخميس, 12 آذار/مارس 2020 15:22     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 18 مرة   شارك

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