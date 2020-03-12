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رزيق يستقبل وفد منتدى رؤساء المؤسسات و رئيس المجموعة السعودية "هايد بيت الاستثمار العالمي"

  أدرج يـوم : الخميس, 12 آذار/مارس 2020 14:43     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 19 مرات
رزيق يستقبل وفد منتدى رؤساء المؤسسات و رئيس المجموعة السعودية &quot;هايد بيت الاستثمار العالمي&quot;

الجزائر - اجرى وزير التجارة، كمال رزيق امس الاربعاء بمقر الوزارة محادثات مع وفد منتدى رؤساء المؤسسات و رئيس مجلس ادارة المجموعة السعودية "هايد بيت الاستثمار العالمي"،حيث تم التطرق الى العديد من القضايا الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، حسب ما افاد به اليوم الخميس بيان للوزارة.

و في اللقاء الذي جمعه بوفد منتدى رؤساء المؤسسات، بحضور الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية السيد عيسى بكاي،نوه السيد رزيق بالدور الفعال الذي لابد للقطاع الخاص ان يلعبه في النهوض و تنويع الاقتصاد الوطني، سيما و" ان جميع المقومات والمؤهلات المادية و البشرية متوفرة ، في ظل وجود ارادة سياسية حقيقية لإشراك الجميع في بناء الجزائر الجديدة". 

و اكد السيد رزيق -حسب ذات المصدر- على استعداده "للمساهمة في حلحلة جميع الاشكاليات المتعلقة بالمتعاملين الاقتصاديين الذين لديهم الرغبة في تطوير نشاطهم و توفير وتقديم منتوجات ذات نوعية في السوق الجزائرية".

و عند استقباله لرئيس مجلس ادارة المجموعة السعودية "هايد بيت الاستثمار العالمي" حسام فيصل مسعودي، اقترح السيد رزيق تنظيم مؤتمر دولي بالجزائر يجمع كبار رجال الاعمال لكلا البلدين لدعم الاستثمار المباشر وتوفير فرص العمل.

و رحب الوزير بالمقترح ووعد بالنظر في امكانية تنظيم هذا الحدث بعد التشاور مع السلطات العليا للبلاد.

واستغل السيد رزيق فرصة اللقاء الذي حضره ايضا السيد بكاي، لدعوة المستثمرين السعوديين للاستثمار في الجزائر التي تتوفر بها -حسبه- جميع شروط الاستثمار وفقا  لمبدأ رابح-رابح.

كما دعا الوزير رجال الاعمال السعوديين لاستكشاف السوق الجزائرية و الاطلاع على الامكانيات المتاحة، حسب بيان الوزارة.

 

آخر تعديل على الخميس, 12 آذار/مارس 2020 14:49
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رزيق يستقبل وفد منتدى رؤساء المؤسسات و رئيس المجموعة السعودية "هايد بيت الاستثمار العالمي"
  أدرج يـوم : الخميس, 12 آذار/مارس 2020 14:43     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 19 مرة   شارك

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