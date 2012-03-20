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عرقاب: بلوغ 95 بالمائة من التغطية بالغاز الطبيعي في آفاق 2024

  أدرج يـوم : الخميس, 12 آذار/مارس 2020 14:36     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 2 مرات
عرقاب: بلوغ 95 بالمائة من التغطية بالغاز الطبيعي في آفاق 2024

الجزائر - تعمل وزارة الطاقة على بلوغ نسبة تقدر ب 95 بالمائة من التغطية بالغاز الطبيعي في آفاق 2024، مع الأخذ في الاعتبار البلديات النائية ومناطق الظل، حسبما أفاد به اليوم الخميس بالجزائر وزير القطاع  محمد عرقاب.

وخلال جلسة علنية  مخصصة لطرح الأسئلة الشفهية  ترأسها السيد سليمان شنين رئيس المجلس وحضرها اعضاء من الحكومة إلى جانب وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار، أكد السيد عرقاب أن بلوغ نسبة 95 بالمائة من التغطية بالغاز الطبيعي سيجعل الجزائر في المراتب الأولى عالميا في مجال التزويد بهذه المادة.

وقال الوزير في رده على النواب أن البلاد بلغت حاليا نسبة 90 بالمائة من التغطية مست 1.392 بلدية من اجمالي 1.541 بلدية ، وهو ما يجعل عمل القطاع يرتكز على استكمال الربط لفائدة 130 بلدية متبقية تتواجد عبر 28 ولاية بمجرد انتهاء البرنامج الجاري.

وحسب السيد عرقاب فقد بذلت الدولة مجهودات معتبرة لبلوغ نسبة ربط بالكهرباء تقدر ب 99 بالمائة، مبرزا أن الاولوية حاليا تتمثل في "بلوغ نقاط الظل وتوفير الامكانيات لربط المجمعات السكنية بمصادر الطاقة".

وبخصوص فحوى السؤال الذي طرحه النائب عن حركة مجتمع السلم السيد محمد نيني المتعلق بمشروع توسيع شبكة غاز المدينة بولاية سكيكدة ، وأسباب استثناء بلدية "قنواع" من هذا المشروع، أكد الوزير أن ولاية سكيكدة استفادت من توصيل غاز المدينة لفائدة 30 بلدية من أصل 38  بنسبة بلغت 79 بالمائة ، في حين كانت تقدر قبل 30 سنة ب 20 بالمائة فقط .

واوضح عرقاب أن المصالح المختصة بصدد استكمال الاجراءات اللازمة لإطلاق المشاريع لتزويد بلديات خناق وأولاد عطية وواد الزهور وعين الزيوت بالولاية، ستسمح ببلوغ نسبة مئوية تقدر ب 97 بالمائة و37 بلدية من أصل 38 بلدية.

وفيما يتعلق بتوصيل الغاز لبلدية قنواع دائرة الزيتونة، أكد الوزير ان المشروع لم يتم تجميده بل مدرج في اطار برنامج 2010 /2014 ، و الواقع أن المصالح المختصة لم تتمكن من اعداد الدراسة بسبب صعوبة التضاريس وعدم التمكن من مد انبوب نقل الغاز.

وقامت الوزارة بإعداد دراسة خاصة لفائدة بلدية قنواع ، بحيث أسفر التقييم المالي للمشروع عن تحديد قيمة مالية تبلغ ب 700 مليون دج لإنجازه عبر 25 كم وتزويد 600 مسكن بالبلدية المذكورة، إلى جانب الشروع في دراسة ثانية حول إمكانية تزويد البلدية بغاز البروبان.

آخر تعديل على الخميس, 12 آذار/مارس 2020 15:58
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عرقاب: بلوغ 95 بالمائة من التغطية بالغاز الطبيعي في آفاق 2024
  أدرج يـوم : الخميس, 12 آذار/مارس 2020 14:36     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 2 مرة   شارك

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