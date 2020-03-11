فيروس كورونا: الخطوط الجوية الجزائرية تعلق رحلاتها "من و إلى" روما

وجاء قرار التعليق المؤقت لرحلات الخطوط الجوية الجزائرية الى روما في سياق الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة الايطالية التي فرضت يوم الأحد تدابير صارمة من اجل منع تفشي فيروس كورونا و هذا بحصر 15 مليون نسمة يعيشون في اكبر جزء من المنطقة الشمالية للبلد.
ولقد تضررت ايطاليا بكثرة من فيروس كورونا مسجلة بذلك نحو ازيد من 630 وفاة الى حد الان.
و اتخذت الجزائرية للطيران إجراءات وقائية و هذا بتوفير قفازات و لباس خاص و أقنعة للطاقم العامل خاصة عند الرحلات باتجاه المناطق التي تم تفشي الوباء بها، فضلا عن تطهير و تعقيم الطائرات عند الإقلاع و الهبوط.