Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

وزارة الموارد المائية: إطلاق تطبيقة الكترونية للتبليغ عن تسربات المياه في 22 مارس

  أدرج يـوم : الأربعاء, 11 آذار/مارس 2020 17:51     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 5 مرات
وزارة الموارد المائية: إطلاق تطبيقة الكترونية للتبليغ عن تسربات المياه في 22 مارس

الشلف - ستطلق وزارة الموارد المائية، تزامنا واليوم العالمي للماء المصادف لـ22 من شهر مارس، تطبيقة الكترونية للتبليغ عن تسربات المياه، حسبما علم اليوم الأربعاء لدى المكلفة بالإعلام بذات الوزارة.

وصرّحت لـ/وأج السيّدة نصيرة مدبدب على هامش ندوة صحفية نظمت بمقر الولاية لشرح واقع وآفاق قطاع الموارد المائية، أن "وزارة الموارد المائية ستطلق خلال 22 من شهر مارس الجاري، تزامنا واليوم العالمي للماء، التطبيقة الالكترونية للتبليغ عن تسربات المياه".

وأبرزت أن هذه التطبيقة التي يمكن لأي مواطن تحميلها من المتجر الالكتروني للتطبيقات بالهاتف النقال، ستساهم في التبليغ عن كل التسربات والحوادث التي يمكن أن تطرأ على شبكتي التزود بالمياه الشروب والصرف الصحي.

ولفتت السيّدة مدبدب إلى أن هذه العملية تدخل في إطار إشراك المواطن في تحسين الخدمة العمومية والمحافظة على الماء من الهدر وسوء الاستخدام، بحيث وفور إرساله (المواطن) لبلاغ من خلال هذا التطبيق، يقوم النظام بتحديد موقع التسرب ليتم توجيه أقرب فريق للتدخل.

وبعد أن يتدخل الفريق ويتم إصلاح التسرب يتم إرسال رسالة نصية إلى هاتف المواطن تبلغه بأنه تم إصلاح العطل.

واستنادا لذات المصدر فإن هذه التطبيقة سيتم تجريبها في ولاية البليدة على أن يتم تعميمها لاحقا على باقي الولايات.     

وطوّر هذه التطبيقة إحدى المؤسسات الناشئة بطلب من وزارة الموارد المائية سعيا منها لتحسين خدماتها وعصرنتها وضمان التدخل السريع بما يسمح في الأخير بتقديم خدمة عمومية راقية تستجيب لتطلعات المواطن.

كلـمات مفتـاحيــة :
وزارة الموارد المائية: إطلاق تطبيقة الكترونية للتبليغ عن تسربات المياه في 22 مارس
  أدرج يـوم : الأربعاء, 11 آذار/مارس 2020 17:51     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 5 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.03.11

وزارة الموارد المائية: إطلاق تطبيقة الكترونية للتبليغ عن تسربات المياه في 22 مارس

20.03.11

وزير العدل يعزي أسرتي وكيل الجمهورية المساعد لدى محكمة شرشال وزوجته وابنهم المتوفين…

20.03.11

النقل آفاق 2030: بلوغ 12.500 كلم من السكك الحديدية وربط 10 موانيء بالطريق السيار شرق-غرب

20.03.11

لعقاب: الاعلاميون مدعوون للمساهمة في مناقشة و اثراء وثيقة تعديل الدستور

20.03.11

رئيس الجمهورية يعزي أسرتي وكيل الجمهورية لدى محكمة شرشال و زوجته و ابنهم المتوفين اختناقا…

20.03.11

ديون الجزائرية للمياه لدى الجماعات المحلية: تحصيل 5 ملايير دينار سنة 2019

الأكثــر قـراءة

20.03.10

وزير الداخلية: جهات أجنبية تدعم عناصر معروفة تسعى إلى تهديم الجزائر 

20.03.10

رئيس الجمهورية يترأس اجتماعا لتقييم الوضع الاقتصادي للبلد

20.03.09

عبد المجيد عطار لوأج: حرب الأسعار ستؤدي مرة أخرى الى خفض أسعارالنفط

20.03.09

سيف الدين فتحون مصور فوتوغرافي شاب يروج لجمال "تيفاست" من خلال عدسة كاميرته

20.03.10

صناعة: إنتاج أول رافعة جزائرية قبل نهاية 2020

20.03.09

أمطار رعدية على العديد من ولايات شرق الوطن ابتداء من مساء اليوم الاثنين