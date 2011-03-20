وزارة الموارد المائية: إطلاق تطبيقة الكترونية للتبليغ عن تسربات المياه في 22 مارس

الشلف - ستطلق وزارة الموارد المائية، تزامنا واليوم العالمي للماء المصادف لـ22 من شهر مارس، تطبيقة الكترونية للتبليغ عن تسربات المياه، حسبما علم اليوم الأربعاء لدى المكلفة بالإعلام بذات الوزارة.

وصرّحت لـ/وأج السيّدة نصيرة مدبدب على هامش ندوة صحفية نظمت بمقر الولاية لشرح واقع وآفاق قطاع الموارد المائية، أن "وزارة الموارد المائية ستطلق خلال 22 من شهر مارس الجاري، تزامنا واليوم العالمي للماء، التطبيقة الالكترونية للتبليغ عن تسربات المياه".

وأبرزت أن هذه التطبيقة التي يمكن لأي مواطن تحميلها من المتجر الالكتروني للتطبيقات بالهاتف النقال، ستساهم في التبليغ عن كل التسربات والحوادث التي يمكن أن تطرأ على شبكتي التزود بالمياه الشروب والصرف الصحي.

ولفتت السيّدة مدبدب إلى أن هذه العملية تدخل في إطار إشراك المواطن في تحسين الخدمة العمومية والمحافظة على الماء من الهدر وسوء الاستخدام، بحيث وفور إرساله (المواطن) لبلاغ من خلال هذا التطبيق، يقوم النظام بتحديد موقع التسرب ليتم توجيه أقرب فريق للتدخل.

وبعد أن يتدخل الفريق ويتم إصلاح التسرب يتم إرسال رسالة نصية إلى هاتف المواطن تبلغه بأنه تم إصلاح العطل.

واستنادا لذات المصدر فإن هذه التطبيقة سيتم تجريبها في ولاية البليدة على أن يتم تعميمها لاحقا على باقي الولايات.

وطوّر هذه التطبيقة إحدى المؤسسات الناشئة بطلب من وزارة الموارد المائية سعيا منها لتحسين خدماتها وعصرنتها وضمان التدخل السريع بما يسمح في الأخير بتقديم خدمة عمومية راقية تستجيب لتطلعات المواطن.