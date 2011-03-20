Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

ديون الجزائرية للمياه لدى الجماعات المحلية: تحصيل 5 ملايير دينار سنة 2019

  أدرج يـوم : الأربعاء, 11 آذار/مارس 2020 16:51     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 11 مرات
ديون الجزائرية للمياه لدى الجماعات المحلية: تحصيل 5 ملايير دينار سنة 2019

الشلف - حصّلت مؤسسة الجزائرية للمياه برسم سنة 2019 أزيد من 5 ملايير دينار من مجموع ديونها لدى مختلف البلديات والجماعات المحلية، حسبما علم اليوم الأربعاء لدى المدير العام لهذه الشركة.

وأوضح السيّد إسماعيل عميروش في ردّه على سؤال للصحافة المحلية، خلال ندوة نظمت بمقر ولاية الشلف حول "واقع وآفاق قطاع الموارد المائية"، بخصوص تحصيل ديون المؤسسة لاسيما لدى الجماعات المحلية، أن "عملية تحصيل ديون الجزائرية للمياه على عاتق الجماعات المحلية خلال سنة 2019 بلغت 5 ملايير دينار من مجموع 11 مليار دينار".

وأبرز ذات المسؤول أن هذه العملية "تمت بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية التي اتخذت مجموعة من الإجراءات وخصصت غلافا ماليا لمختلف البلديات التي كانت عاجزة عن الدفع، مما ساهم في الأخير في تحصيل 5 ملايير دينار".

واعتبر السيّد عميروش أن هذه الحصيلة "جد إيجابية"، بحيث تساهم في توفير السيولة المالية وإمكانية استثمارها في مشاريع جديدة من شأنها تحسين الخدمات المقدّمة، خاصة بالنسبة لتسيير شبكات المياه الشروب ببلديات جديدة.

وفي هذا السياق لفت المتحدّث إلى أن مصالحه وبالتنسيق مع السلطات الوصية اتفقت منذ سنة 2017 على استلام تسيير شبكات المياه الشروب عبر 558 بلدية عبر الوطن على مراحل، شريطة توفير اعتمادات مالية تقدّر بـ60 مليار دينار.

واستنادا لذات المصدر فإن العملية مكّنت خلال سنة 2018 من استلام تسيير شبكات المياه الشروب عبر 143 بلدية عبر الوطن، لتعرف العملية خلال سنة 2019 توقفا بسبب نقص الاعتمادات المالية حيث كان مبرمجا استلام 250 بلدية، لتنطلق مع نهاية السنة (2019)، على أن يتم الانتهاء من استلام جميع البلديات مع نهاية السنة الجارية.

وأشار السيّد عميروش إلى أن تكلفة تجديد شبكات المياه الشروب وتسييرها عبر البلدية الواحدة تصل إلى معدل 100 مليون دينار، لافتا بالمناسبة إلى عمليات الربط العشوائية التي عادة ما تضر بالشبكة وتسبب تذبذبات في التوزيع.

كلـمات مفتـاحيــة :
ديون الجزائرية للمياه لدى الجماعات المحلية: تحصيل 5 ملايير دينار سنة 2019
  أدرج يـوم : الأربعاء, 11 آذار/مارس 2020 16:51     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 11 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.03.11

وزارة الموارد المائية: إطلاق تطبيقة الكترونية للتبليغ عن تسربات المياه في 22 مارس

20.03.11

وزير العدل يعزي أسرتي وكيل الجمهورية المساعد لدى محكمة شرشال وزوجته وابنهم المتوفين…

20.03.11

النقل آفاق 2030: بلوغ 12.500 كلم من السكك الحديدية وربط 10 موانيء بالطريق السيار شرق-غرب

20.03.11

لعقاب: الاعلاميون مدعوون للمساهمة في مناقشة و اثراء وثيقة تعديل الدستور

20.03.11

رئيس الجمهورية يعزي أسرتي وكيل الجمهورية لدى محكمة شرشال و زوجته و ابنهم المتوفين اختناقا…

20.03.11

ديون الجزائرية للمياه لدى الجماعات المحلية: تحصيل 5 ملايير دينار سنة 2019

الأكثــر قـراءة

20.03.10

وزير الداخلية: جهات أجنبية تدعم عناصر معروفة تسعى إلى تهديم الجزائر 

20.03.09

عبد المجيد عطار لوأج: حرب الأسعار ستؤدي مرة أخرى الى خفض أسعارالنفط

20.03.10

رئيس الجمهورية يترأس اجتماعا لتقييم الوضع الاقتصادي للبلد

20.03.09

مراجعة آليات تسيير الفعاليات والمهرجانات الثقافية ودعم المكتبيين

20.03.09

سيف الدين فتحون مصور فوتوغرافي شاب يروج لجمال "تيفاست" من خلال عدسة كاميرته

20.03.09

أمطار رعدية على العديد من ولايات شرق الوطن ابتداء من مساء اليوم الاثنين