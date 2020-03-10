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بحث علمي/ صناعة: التوقيع على عدة اتفاقيات لتعزيز القدرات الإنتاجية للمؤسسات الصناعية

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 10 آذار/مارس 2020 16:15     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 14 مرات
بحث علمي/ صناعة: التوقيع على عدة اتفاقيات لتعزيز القدرات الإنتاجية للمؤسسات الصناعية

 الجزائر - تم يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة التوقيع على عدة اتفاقيات بين قطاعي التعليم العالي و البحث العلمي و الصناعة لمرافقة المجمعات الصناعية العمومية للرفع من قدراتها الانتاجية و المساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني.

و وقعت هذه الاتفاقيات بمناسبة تسليم المجمع الجزائري للجامعة الصناعية التابعة لوزارة الصناعة و المناجم، المصنف الجزائري الاول لمهن قطاع الصناعة لمختلف مسيري المجمعات الصناعية و ممثلي الوزارة الوصية ووزارة التعليم العالي و البحث العلمي.

و تتمثل الاتفاقية الاولى في اتفاق اطار بين وزارتي الصناعة و المناجم من جهة ووزارة التعليم العالي و البحث العلمي.

و تهدف هذه الاتفاقية الى ترقية البحث و تطوير التكنولوجيا على مستوى المؤسسات الاقتصادية الناشطة في مجال الصناعة الى جانب تثمين البحث العلمي.

ووقع هذه الاتفاقية الامين العام لوزارة الصناعة و المناجم، محمد بوشامة من جهة و الامين العام لوزارة التعليم العالي و البحث العلمي، محمد الطاهر عبادلية.

اما الاتفاقية الثانية فتم توقيعها بين الجامعة الصناعية و المديرية العامة للبحث العلمي و التكنولجيات الصناعية و مجمع ‘‘ ايميتال" للصناعات المعدنية و الحديد و الصلب.

و وقع هذه الاتفاقية كل من الرئيس المدير العام للمجمع الجزائري للجامعة الصناعية، غريب سيفي و ممثل المديرية العامة للبحث العلمي، هشام صلواجي و الرئيس المدير العام لمجمع ايميتال، طارق بو سلامة.

و بهذه المناسبة، اوضح السيد سيفي ان هذه الاتفاقية تندرج في اطار المرافقة لانجاز القطب التكنولوجي و البحث و التطوير في مجال صناعة الحديد و الصلب.

و اضاف ان هذه الاتفاقية تشمل اعداد البحوث و الدراسات بهدف تحقيق التنمية المستدامة و التي ستمتد لعدة سنوات.

من جانبه، قال السيد بوسلامة ان المؤسسة الجزائرية بحاجة الى المرافقة في المجال العلمي و التقني من طرف الجامعة من اجل تحقيق التنافسية على المستوى المحلي و الدولي الى جانب تكوين الاطارات.

من جانبه، اعتبر السيد صلواجي الاتفاقية الموقعة مع المجمع العمومي "ابميتال" استراتيجية تعود بالفائدة على المجتمع و الاقتصاد الوطني.

كما اضاف انها تندرج في اطار الاستراتيجية الوطنية لترقية البحث العلمي و الذي يمكن استغلاله لتحسين تنافسية المؤسسات الاقتصادية و الصناعية مشددا على اهمية الشراكة بين هذه المؤسسات و مخابر البحث المتواجدة على مستوى الجامعات .

و تتعلق الاتفاقية الثالثة بانجاز اول رافعة جزائرية الصنع.

و تم التوقيع على هذه الاتفاقية من طرف كل من السيد غريب سيفي و ممثل مركز البحث العلمي و تطوير التكنولوجيات الصناعية ، باجي مختار و الرئيس المدير العام لمجمع " باتيميتال " المختصة في قطاع البناء و الانجاز، ياحي حسان و ممثل المؤسسة الوطنية للهياكل المعدنية و النحاسية، شيخ مراد و اخيرا الرئيس المدير العام لمؤسسة " فيروفيال " لإنتاج معدات السكة الحديدية و تجهيزاتها بعنابة، بويوسف العربي.

و من المنتظر انجاز هذه الرافعة قبل نهاية السنة الجارية.اما الاتفاقية الاخيرة فقد تم توقيعها بين الجامعة الصناعية و "دي تي د" (DTD) سوناطراك .و ستسمح هذه الاتفاقية لسوناطراك و القطاع الصناعي بالتبادل حول الانشغالات ذات العلاقة بالانتاج، حسب السيد الرئيس المدير العام للجامعة الصناعية.

آخر تعديل على الثلاثاء, 10 آذار/مارس 2020 16:44
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بحث علمي/ صناعة: التوقيع على عدة اتفاقيات لتعزيز القدرات الإنتاجية للمؤسسات الصناعية
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 10 آذار/مارس 2020 16:15     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 14 مرة   شارك

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