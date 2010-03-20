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صناعة: إنتاج أول رافعة جزائرية قبل نهاية 2020

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 10 آذار/مارس 2020 14:32     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 5 مرات
صناعة: إنتاج أول رافعة جزائرية قبل نهاية 2020

الجزائر - كشف الرئيس المدير العام للمجمع الجزائري للجامعة الصناعية التابعة لوزارة الصناعة و المناجم، غريب سيفي اليوم الثلاثاء بالجزائر عن صناعة اول رافعة جزائرية قبل نهاية السنة مما سيسمح بالحد من استيراد هذا النوع من الآليات الكبرى.

و لهذا الغرض، تم اليوم بمناسبة تسليم المصنف الجزائري الاول لمهن قطاع الصناعة لمختلف مسيري المجمعات الصناعية، التوقيع على اتفاقية بين الجامعة الصناعية و مركز البحث للتكنولوجيات الصناعية و مؤسسات "باتيميتال" و "فيروفيال" عنابة لإنجاز أول رافعة مصنعة محليا.

وتم التوقيع على هذه الاتفاقية من طرف كل من السيد غريب سيفي و ممثل مركز البحث العلمي و تطوير التكنولوجيات الصناعية ، باجي مختار و الرئيس المدير العام لمجمع " باتيميتال " المختصة في قطاع البناء و الانجاز، ياحي حسان و ممثل المؤسسة الوطنية للهياكل المعدنية و النحاسية،  شيخ مراد و اخيرا الرئيس المدير العام لمؤسسة " فيروفيال " لإنتاج معدات السكة الحديدية و تجهيزاتها بعنابة، بو يوسف العربي.

وعقب التوقيع على هذه الاتفاقية، قال السيد سيفي ان هذه الاخيرة تكتسي اهمية بالغة بالنسبة للجزائر والتي ستسمح بصناعة هذا النوع من الآلات التي يتم استيرادها بأسعار باهظة.

من جهته، اكد الرئيس المدير العام لمجمع " ابميتال" للصناعات المعدنية و الحديد و الصلب،  طارق بوسلامة، أن المجمع يهدف إلى تحقيق نسبة إدماج تتراوح ما بين 60 الى 65 بالمائة فبما يخص صناعة الرافعة " و ذلك بالشراكة مع شريك اجنبي لم يفصح عنه.

وفي رده على سؤال الصحافة بخصوص امكانية صناعة هياكل السيارات محليا، قال أن " هناك تفكير حاليا في استحداث  مشروع لإنجاز هذه الهياكل".

من جانبه،  اعتبر ممثل المديرية  العامة للبحث العلمي،هشام صلواجي ان انجاز أول رافعة محليا هو تحد كبير لقطاعي الصناعة و البحث العلمي و الذي سيسمح بدعم المنتوج الوطني و ابراز القدرات و الكفاءات الجزائرية و امكانية مساهمتها في تطوير الاقتصاد الوطني.

آخر تعديل على الثلاثاء, 10 آذار/مارس 2020 18:55
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صناعة: إنتاج أول رافعة جزائرية قبل نهاية 2020
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 10 آذار/مارس 2020 14:32     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 5 مرة   شارك

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