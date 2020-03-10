تجارة: ضرورة زيادة عدد المخابرالمعتمدة في مختلف القطاعات الحساسة لمراقبة المنتوجات

الجزائر- أكد وزير التجارة كمال رزيق يوم الاثنين بالجزائر على ضرورة زيادة عدد المخابر المعتمدة في مختلف القطاعات الحساسة لمراقبة المنتوجات المستوردة و تشجيع التصدير للخارج، حسب ما افاد به بيان الوزارة.

و خلال اجتماعه بالمدير العام للهيئة الجزائرية للاعتماد "الجيراك"، نور الدين بوديسة، اشار الوزير ان دائرته الوزارية قد شرعت في العمل بالتنسيق مع عدة قطاعات لإعادة النظر في المنظومة التشريعية في الجزائر و كذا ضرورة اعادة الاعتبار للمخابر العمومية دون اقصاء القطاع الخاص لزيادة عدد المخابر المعتمدة في مختلف القطاعات الحساسة لمراقبة المنتوجات المستوردة و تشجيع التصدير للخارج.

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كما ذكر السيد رزيق حرصه على تشديد الرقابة في مجال الصناعات الغذائية بالاعتماد على المخابر الموجودة في كل القطاعات الاخرى، مع التأكيد على اهمية انشاء الوكالة الوطنية للصحة الغذائية في اقرب الآجال التي ينطوي دورها في حماية المستهلك و التأكد من نوعية المنتوج المنتج و المستورد من الخارج وفق المعايير الصحية المتعامل بها دوليا.

و خلال الاجتماع، قدم السيد بوديسة للوزير عرضا كاملا عن الهيئة والوضعية القانونية للمخابر المعتمدة، اضافة لاستراتيجية الهيئة في تطوير و توسيع سلسلة المخابر حسب المعايير الدولية.