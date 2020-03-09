المقاولاتية النسوية: إنشاء لجنة جديدة خاصة ب المرأة ضمن منتدى رؤساء المؤسسات -

الدعوة إلى ترقية الإدماج المهني لخريجات الجامعات على قاعدة تكافؤ الفرص -

تنس/ الترتيب الدولي للسيدات: إيناس إيبو ترتقي بأربعة مراكز وتحتل الصف 150 عالميا -

توقيف 7 أشخاص وضبط 10 مولدات كهربائية و17 مطرقة ضغط بتمنراست -

الرئيس تبون يستقبل وزير العلاقات الخارجية لنيكاراغوا -

الرئيس تبون يتسلم رسالة من نظيره النيكاراغوي تتعلق بتعزيز أوجه التعاون بين البلدين -

صحة عسكرية: تنفيذ تمرين ميداني شفاء 2020 ببشار -

فيروس كورونا: الخطوط الجوية الجزائرية تعلق رحلاتها مؤقتا من و إلى ميلانو (ايطاليا ) -

سوناطراك-ايني: التوقيع على اتفاق تسويق الغاز الجاف إلى غاية 2042 -

محاولة اغتيال رئيس الوزراء السوداني: تنديد دولي ودعوات محلية لمزيد من التماسك والوحدة -

ألعاب البحر المتوسط 2021: تخصيص أكثر من 600 مليون دولار لتجسيد 39 مشروعًا -

عقد الدورة ال9 للحوار: التوقيع على مذكرتي تفاهم -

بلمهدي: باب الحوار مفتوح أمام كل الأئمة -

فيروس كورونا: دعوة المواطنين الى تفادي التنقل إلى الخارج -

تصفيات كأس العالم لأقل من 20 سنة إناث : ثلاثي تحكيم موريتاني لمباراة المغرب-الجزائر -

مؤتمر الشباب الليبي يشيد بالجهود الدبلوماسية الجزائرية لابعاد شبح الحرب بين الليبيين -

أمطار رعدية على العديد من ولايات شرق الوطن ابتداء من مساء اليوم الاثنين -

الرئيس تبون: إنجاز ملاعب تيزي وزو و براقي و وهران في أقرب الآجال -

المجلس الاقتصادي والاجتماعي سيكون له دور رائد في صنع القرار والحوار الاجتماعي -