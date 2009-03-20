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سوناطراك-ايني: التوقيع على اتفاق تسويق الغاز الجاف إلى غاية 2042

  أدرج يـوم : الإثنين, 09 آذار/مارس 2020 17:27     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 2 مرات
سوناطراك-ايني: التوقيع على اتفاق تسويق الغاز الجاف إلى غاية 2042

الجزائر - وقعت الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك و مؤسسة "إيني الجزائر للإنتاج بي.في"  اليوم الاثنين على اتفاق يتعلق بعقد شراكة حول تسويق الغاز الجاف الصادر من حقل زمول الكبار (ورقلة) وذلك إلى غاية 2042، حسبما أشار اليه بيان لسوناطراك.

ويتعلق اتفاق الغاز هذا حول "تسويق، من طرف سوناطراك للأطراف المذكورة، كميات من الغاز الجاف مستخرجة من حقل زمول الكبار (الغاز الفائض كتلة 403) الواقع بولاية ورقلة وذلك في اطار اتفاق الشراكة بين سوناطراك و إيني الجزائر"، حسب ذات المصدر.

وأوضح بيان مجمع سوناطراك أن هذا الغاز الفائض سيتم نقله عبر أنبوب الغاز الرابط بين محطات الكتلة 403 و 405 ب مما يسمح بمعالجته على مستوى المحطات الغازية لمنزل لجمات.

وأشارت سوناطراك إلى أن الإنتاج السنوي للغاز المسوق يقارب 500 مليون متر مكعب و هذا إلى غاية سنة 2042 .

وكانت سوناطراك قد أعلنت مؤخرا عن انجاز في اطار شراكة مع المجمع الايطالي ايني لأنبوب غاز يربط بين بئر الرباع شمال و منزل لجمات شرق في حوض بركين على بعد 320 كلم عن حاسي مسعود (ولاية ورقلة).

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سوناطراك-ايني: التوقيع على اتفاق تسويق الغاز الجاف إلى غاية 2042
  أدرج يـوم : الإثنين, 09 آذار/مارس 2020 17:27     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 2 مرة   شارك

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