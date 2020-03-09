الوزير الأول: تنصيب المجلس الأعلى للطاقة قريبا

الجزائر - أعلن الوزير الأول عبد العزيز جراد، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، أنه "سيتم قريبا تنصيب المجلس الأعلى للطاقة" والذي سيكون له دور محوري في تجسيد الانتقال الطاقوي.

وأوضح السيد جراد خلال مراسم تنصيب الرئيس الجديد للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، رضا تير، أن "رئيس الجمهورية، قرر خلال مجلس الوزراء المنعقد أمس الأحد، تفعيل المجلس الاعلى للطاقة" مضيفا أنه "سيتم تنصيبه قريبا".

وأضاف بأن هذا المجلس سيكون "منارة لجمع الكفاءات الوطنية في هذا المجال الأساسي والاستراتيجي لمساعدة بلادنا على الانتقال الطاقوي".

وفي هذا السياق، ذكر السيد جراد بأن الانتقال الطاقوي يمثل أحد المحاور الثلاث التي تقوم عليها سياسة رئيس الجمهورية ومخطط عمل الحكومة، إلى جانب التنمية البشرية واقتصاد المعرفة والرقمنة.

ولدى تذكيره بالإمكانيات الكبيرة التي تزخر بها الجزائر في مجال الطاقة الشمسية، شدد على أهمية بناء سياسة جديدة تجسد الانتقال من الطاقات الاحفورية إلى الطاقات المتجددة في إطار "استراتيجية تنموية تقوم على اسس مستدامة".

اما فيما يتعلق بمحور التنمية البشرية، لفت إلى ضرورة إعادة النظر في المنظومة التربوية والجامعية والتكوينية من أجل تطوير الموارد البشرية وتعزيز قدراتها في التسيير فضلا عن الاهتمام بمجال الصحة الذي يحظى بالأولوية في برنامج الرئيس ومخطط عمل الحكومة.

وحول اقتصاد المعرفة والرقمنة، أكد السيد جراد على توفر كفاءات وقدرات هامة في هذا المجال الذي يعتبر أساس التنمية في عالم اليوم وأحد عوامل الريادة الاقتصادية.